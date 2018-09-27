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PlayStation Plus Ekim ayı oyunları belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.09.2018 15:28 | Son Güncelleme

PlayStation Plus üyelerinin Ekim ayında ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyip oynayabilecekleri oyunlar belli oldu.

PlayStation Plus Ekim ayı oyunları belli oldu!

Sony Interactive Entertainment, üyelerine PlayStation’da çevrimiçi multiplayer oyun oynama, aylık bedava oyunlar ve daha birçok ayrıcalıklı hizmet sunan PlayStation Plus servisinin Ekim ayı oyunlarını duyurdu.

PlayStation Plus üyeliği bulunan PS4 sahipleri, 2 Ekim tarihinden itibaren Laser League ve Friday the 13th: The Game oyunlarını hiçbir ek ücret ödemeden kütüphanelerine ekleyip oynayabilecekler.

Laser League: Tamamen yeni bir multiplayer deneyimi sunan Laser League, ilk olarak basit bir şekilde reflekslerinizi test ederek başlıyor, ilerledikçe strateji ve takım taktiklerinin işlediği bir oyun haline geliyor. Yeteneklerinizi birleştirip sahayı domine edebilir, rakiplerinizi eleyerek podyumdaki yerinizi belirleyebilirsiniz.

Oyunda birçok zorlu görevi tamamlayarak level atlayabilir, yüzlerce özelleştirme eşyasını açabilir, 2150 yılının efsane sporcusu haline gelebilirsiniz.
PlayStation Plus Ekim ayı oyunları belli oldu!
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Friday the 13th: The Game: Friday the 13th: The Game, üçüncü şahıs kamerasıyla oynanan korku temalı hayatta kalma oyunu. Oyunda hayatta kalmaya çalışan bir genci ya da maskesiyle bilinen ünlü katil Jason Voorhees’i yönetebilirsiniz.

Altı diğer oyuncuyla birlikte sizin, dünyanın en çok bilinen katilinden kaçmak ve hayatta kalmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor.

PlayStation Plus Ekim ayı oyunları olan Laser League ve Friday the 13th: The Game’i 2 Ekim tarihinden itibaren kütüphanenize ekleyebilir, üyeliğiniz süresince oynayabilirsiniz. Henüz eklemediyseniz Eylül ayı bedava oyunları olan Destiny 2 ve God of War III: Remastered’ı şimdiden kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Ekim ayında PlayStation 3 sahipleri Master Reboot ve The Bridge oyunlarını, PS Vita sahipleri ise Rocketbirds 2: Evolution ve 2064 Read Only Memories oyunlarını ücretsiz olarak indirebilecek.

Kaynak: Teknolojioku

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