PlayStation Plus Ekim ayı oyunları belli oldu!

Friday the 13th: The Game: Friday the 13th: The Game, üçüncü şahıs kamerasıyla oynanan korku temalı hayatta kalma oyunu. Oyunda hayatta kalmaya çalışan bir genci ya da maskesiyle bilinen ünlü katil Jason Voorhees’i yönetebilirsiniz.

Altı diğer oyuncuyla birlikte sizin, dünyanın en çok bilinen katilinden kaçmak ve hayatta kalmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor.

PlayStation Plus Ekim ayı oyunları olan Laser League ve Friday the 13th: The Game’i 2 Ekim tarihinden itibaren kütüphanenize ekleyebilir, üyeliğiniz süresince oynayabilirsiniz. Henüz eklemediyseniz Eylül ayı bedava oyunları olan Destiny 2 ve God of War III: Remastered’ı şimdiden kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Ekim ayında PlayStation 3 sahipleri Master Reboot ve The Bridge oyunlarını, PS Vita sahipleri ise Rocketbirds 2: Evolution ve 2064 Read Only Memories oyunlarını ücretsiz olarak indirebilecek.

Kaynak: Teknolojioku

