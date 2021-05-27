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PlayStation Plus Haziran 2021 ücretsiz oyunları belli oldu!

27.05.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sony, PlayStation Plus'a haziran ayında kullanıcılara sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. PlayStation Plus Haziran 2021 oyunları arasında dikkat çeken yapımlar var. İşte PlayStation Plus abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar.

PlayStation Plus Haziran 2021 ücretsiz oyunları belli oldu!

Sony PlayStation Plus abonelerini her ay ücretsiz olarak oyunlarla buluşturuyor. PlayStation Plus Mayıs 2021 ücretsiz oyunları da bu yüzden merakla bekleniyordu. Mayıs ayının sonuna geldiğimiz, yaz mevsimine merhaba dediğimiz şu günlerde Sony resmi açıklamasını yaptı ve PlayStation Plus'ın Haziran'daki ücretsiz oyunlarını paylaştı.

İŞTE PLAYSTATION PLUS HAZİRAN 2021 ÜCRETSİZ OYUNLARI

PS Plus Haziran 2021 ücretsiz oyunları arasında üç farklı yapım var. Bu yapımlardan ilki, Operation: Tango. PlayStation Plus aboneliğine sahip olan oyuncular, bu oyuna haziran ayında ücretsiz bir şekilde ulaşabilecek. İkinci oyun Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown olacak. Üçüncü ve son oyun ise Star Wars: Squadrons olarak karşımıza çıkacak.

PlayStation Plus Haziran 2021

NE ZAMANA KADAR OYNANABİLECEKLER?

PlayStation Plus ücretsiz oyunlarının tümü 1 Haziran'da PlayStation Plus üyeleri tarafından oynanabilecek. Star Wars: Squadrons ve Operation: Tango, 1 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown ise 1 Haziran-2 Ağustos tarihleri arasında PS Plus abonelerine açık olacak.

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Ayrıca, bir PS Plus aboneliğiniz varsa 31 Mayıs Pazartesi gününe kadar mayıs ayının oyunları Battlefield V, Stranded Deep ve Wreckfest: Drive Hard'ı ekleyebileceğinizi unutmayın.

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