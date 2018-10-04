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PlayStation Plus Kasım 2018 oyunları sızdırıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.10.2018 17:45 | Son Güncelleme

Kasım ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak olan ücretsiz PlayStation 4 oyunları şimdiden internete sızdırıldı. İşte detaylar!

PlayStation Plus Kasım 2018 oyunları sızdırıldı!

Kasım ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak olan ücretsiz PlayStation 4 oyunları şimdiden internete sızdırıldı. İşin en ilginç yanıysa bu sızıntının direkt olarak resmi PlayStation sitesi üzerinden yapılmış olması.

PlayStation'ın resmi websitesi üzerindeki görsele göre, gelecek ay kullanıcılara Bulletstorm: Full Clip Edition ve Yakuza Kiwami verilecek. Buradan ilgili siteye giderek oyunları görebilirsiniz.

Konu ile ilgili olarak Sony tarafından henüz bir açıklama gelmiş değil. Bilerek mi yapıldı yoksa bir kaza sonucunda mı sızdırıldı bilinmiyor ancak gelecek oyunların oldukça kaliteli yapımlar olduğunu belirtmeden de geçmeyelim.
PlayStation Plus Kasım 2018 oyunları sızdırıldı!

PlayStation Plus Ekim 2018 oyunları ise 2 Ekim'den itibaren indirime sunuldu. Oyunların tam listesi şu şekilde;

PlayStation 4

Friday the 13th: The Game
Laser League

PlayStation 3

The Bridge
Master Reboot

PS Vita

2064: Read Only Memories
The Bridge
Rocketbirds 2: Revolution - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

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PlayStation Plus Kasım 2018

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