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PlayStation Plus Mayıs 2021 ücretsiz oyunları belli oldu!

29.04.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sony, PlayStation Plus Mayıs 2021 ücretsiz oyunlarını resmen açıkladı. Sony Avrupa tarafından yapılan açıklamaya göre, PS Plus Mayıs 2021 ücretsiz oyunları arasında dikkat çeken yapımlar bulunuyor.

PlayStation Plus Mayıs 2021 ücretsiz oyunları belli oldu!

PlayStation Plus Mayıs 2021 ücretsiz oyunları, bir süredir merakla bekleniyordu. Sony'nin bu yönde yapacağı açıklama oldukça önemliydi. Zira PS Plus aboneliği bulunan PlayStation oyuncuları, önümüzdeki ay hangi oyunları ücretsiz bir şekilde oynayabileceğini bilmek istiyorlardı. Nitekim Sony Avrupa, PlayStation Plus Mayıs 2021 oyunlarının detaylarını paylaştı.

İŞTE PLAYSTATION PLUS MAYIS 2021 ÜCRETSİZ OYUNLARI

PS Plus Mayıs 2021 ücretsiz oyunları için yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında 3 farklı yapım oyuncularla buluşacak. Bu oyunlardan ilki, Battlefield V olacak. Bir PlayStation Plus aboneliğine sahip olan PS4 ve PS5 oyuncuları, Battlefield serisinin dikkat çeken yapımlarından biri olan ve 2. Dünya Savaşı'nı kendisine konu edinen Battlefield V'i ücretsiz bir şekilde oynayabilecek. PS4 ve PS5 oyuncularına ücretsiz olarak sunulacak ikinci PlayStation Plus oyunu ise Stranded Deep olacak.

PlayStation Plus Mayıs 2021 ücretsiz oyunlar

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PS PLUS MAYIS 2021 OYUNLARININ TARİHİ

Wreckfest: Drive Hard, Die Last ise Mayıs 2021'in son oyunu olacak. FlatOut'un yaratıcısından çıkan oyun, PlayStation 5 oyuncularına sunulacak. Tüm oyunlar 4 Mayıs'tan 31 Mayıs'a kadar PlayStation Plus üyeleri tarafından kütüphanelere eklenebilecek.

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