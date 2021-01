PlayStation Plus Şubat 2021 ücretsiz oyunları açıklandı

PlayStation Plus ücretsiz oyunları 2021 yılının ilk ayında olduğu gibi ikinci ayında da dağıtılmaya devam ediyor. Sony, ocak ayını bitirmemize birkaç gün kala, PS Plus oyunları Şubat 2021 takvimini açıkladı. Sony Avrupa tarafından yapılan duyuru ile PlayStation Plus Şubat 2021 ücretsiz oyunları belli oldu. Baştan söyleyelim; dağıtılacak PS Plus Şubat 2021 ücretsiz oyunları arasında sürpriz yapımlar mevcut.

İŞTE PLAYSTATİON PLUS ŞUBAT 2021 ÜCRETSİZ OYUNLARI

Şubat 2021'in PS Plus ücretsiz oyunları, ocak ayında olduğu gibi üç farklı yapımdan oluşuyor. Bu yapımlardan ilki, Control: Ultimate Edition olacak. 2019 yılında ödüller toplayan oyun, PS Plus abonesi PlayStation 5 ve PlayStation 4 kullanıcıları tarafından şubat ayında oynanabilecek. Yapımlardan ikincisi ise Destruction All-Stars olacak ve bu oyun sadece PlayStation 5 oyuncuları tarafından oynanabilecek.

PS PLUS ŞUBAT 2021 ÜCRETSİZ OYUNLARI İÇİN TARİH BELLİ

PlayStation Plus Şubat 2021 ücretsiz oyunlarının sonuncusu ise Concrete Genie olacak. Concrete Genie ve diğer iki oyun 2 Şubat itibarıyla PS Plus aboneleri tarafından ücretsiz bir şekilde indirilebilecek. Unutmadan söyleyelim; 2 Şubat'a kadar PS Plus Ocak 2021 oyunları Shadow of the Tomb Raider, Greedfall ve Maneater gibi oyunları ücretsiz olarak indirmeye devam edebilirsiniz.