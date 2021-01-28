HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. PlayStation Plus Şubat 2021 ücretsiz oyunları açıklandı

PlayStation Plus Şubat 2021 ücretsiz oyunları açıklandı

28.01.2021 11:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
PlayStation Plus Şubat 2021 ücretsiz oyunları açıklandı

PlayStation Plus Şubat 2021 ücretsiz oyunları Sony tarafından duyuruldu. PS Plus ücretsiz oyunları şubat ayında karşımıza üç farklı yapımla çıkacak. PlayStation Plus Şubat 2021 oyunları arasında geçen ay da olduğu gibi PlayStation 5 ve PlayStation 4 kullanıcılarına yönelik oyunlar var.

PlayStation Plus ücretsiz oyunları 2021 yılının ilk ayında olduğu gibi ikinci ayında da dağıtılmaya devam ediyor. Sony, ocak ayını bitirmemize birkaç gün kala, PS Plus oyunları Şubat 2021 takvimini açıkladı. Sony Avrupa tarafından yapılan duyuru ile PlayStation Plus Şubat 2021 ücretsiz oyunları belli oldu. Baştan söyleyelim; dağıtılacak PS Plus Şubat 2021 ücretsiz oyunları arasında sürpriz yapımlar mevcut.

İŞTE PLAYSTATİON PLUS ŞUBAT 2021 ÜCRETSİZ OYUNLARI

Şubat 2021'in PS Plus ücretsiz oyunları, ocak ayında olduğu gibi üç farklı yapımdan oluşuyor. Bu yapımlardan ilki, Control: Ultimate Edition olacak. 2019 yılında ödüller toplayan oyun, PS Plus abonesi PlayStation 5 ve PlayStation 4 kullanıcıları tarafından şubat ayında oynanabilecek. Yapımlardan ikincisi ise Destruction All-Stars olacak ve bu oyun sadece PlayStation 5 oyuncuları tarafından oynanabilecek.

PlayStation Plus Şubat 2021 oyunları

Capcom Resident Evil Village'ı duyurdu! İşte PS5'e de gelecek oyunun çıkış tarihiCapcom Resident Evil Village'ı duyurdu! İşte PS5'e de gelecek oyunun çıkış tarihi

PS PLUS ŞUBAT 2021 ÜCRETSİZ OYUNLARI İÇİN TARİH BELLİ

PlayStation Plus Şubat 2021 ücretsiz oyunlarının sonuncusu ise Concrete Genie olacak. Concrete Genie ve diğer iki oyun 2 Şubat itibarıyla PS Plus aboneleri tarafından ücretsiz bir şekilde indirilebilecek. Unutmadan söyleyelim; 2 Şubat'a kadar PS Plus Ocak 2021 oyunları Shadow of the Tomb Raider, Greedfall ve Maneater gibi oyunları ücretsiz olarak indirmeye devam edebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
2020'nin en çok konuşulan yapımı rekor kırdı!2020'nin en çok konuşulan yapımı rekor kırdı!
Instagram arama geçmişi silme nasıl yapılır?Instagram arama geçmişi silme nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Evleri fuhuş için özel tasarlamışlar! Yakalandılar

Evleri fuhuş için özel tasarlamışlar! Yakalandılar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

The Lord of the Rings: Gollum 2022 yılında geliyor

Dört gözle bekleniyordu! Sonunda geliyor

The Witcher 3'ü geride bıraktı: The Last of Us Part 2'den ödül rekoru!

2020'nin en çok konuşulan yapımı rekor kırdı!

Dust 2'nin hakimi olacağınız rekabetçiliğin dozunu artıran en iyi CS:GO taktikleri

Taktik maktik yok demeyin! İşe yaradıklarına inanamayacaksınız

Epic Games'in ücretsiz verdiği Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'a büyük ilgi!

Ünlü yapım ücretsiz oldu, büyük ilgi gördü!

CS:GO oyuncularını bile Valorant'a çekecek en iyi Valorant taktikleri

Kara kara düşünmekten kurtulun! İşte en iyi Valorant taktikleri

Doğru Zula taktikleri ile başarı alışkanlığı kazanacaksınız!

Türkiye'de çoğu kişinin gözü bu yapımda! İşte başarının sırları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.