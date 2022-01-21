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PlayStation sahiplerinin beklediği cevap sonunda geldi! Microsoft Xbox'ın patronu Phil Spencer: "Call of Duty..."

21.01.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft ile Activision Blizzard arasındaki dev anlaşma sonrası PlayStation sahiplerinin aklındaki en büyük soru, Call of Duty serisinin PlayStation platformundaki geleceği hakkındaydı. Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, bu konuda Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. İşte Phil Spencer'ın Call of Duty ve PlayStation açıklaması...

PlayStation sahiplerinin beklediği cevap sonunda geldi! Microsoft Xbox'ın patronu Phil Spencer: "Call of Duty..."

Oyun dünyası, geçtiğimiz günlerde Microsoft ve Activision Blizzard arasındaki anlaşma ile sarsılmıştı. Xbox ile Sony'nin PlayStation ekosistemine rakip olan Microsoft, oyun geliştiricisi Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası, PlayStation oyuncularının en çok merak ettiği soru, Call of Duty serisinin PlayStation platformundaki geleceği hakkında olmuştu. Oyuncular, Call of Duty'yi oynayıp oynayamayacağını merak ediyordu. Nitekim, Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer'ın açıklamaları bu konudaki merakları tamamen gidermeyi başardı.

PHIL SPENCER'DAN CALL OF DUTY TWEET'İ

Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, Twitter hesabı üzerinden bir Call of Duty ve PlayStation açıklaması yayınladı. Spencer, açıklamasında, bu hafta Sony'deki liderlerle iyi görüşmeler yaptığını aktardı. Xbox'ın başındaki isim sözlerine ise şöyle devam etti:

"Activision Blizzard’ı satın aldıktan sonra mevcut tüm anlaşmaları yerine getirme niyetimizi ve Call of Duty’yi PlayStation’da tutma arzumuzu onayladım. Sony, sektörümüzün önemli bir parçası ve ilişkimize değer veriyoruz."

Phil Spencer tweet

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ÇOK PLATFORMLU OLABİLİR

Bu cümleler, Call of Duty'nin PlayStation oyuncuları tarafından oynanmaya devam edebileceğini gösterdi. Yani Call of Duty, Xbox tarafından çok platformlu bir oyun olarak tutulabilir. Ancak gelecek günlerde farklı adımlar atıldığını da görebiliriz.

Şimdilik bir PlayStation oyuncusuysanız, Call of Duty için Phil Spencer'ın açıklamasına bakarak çok da endişelenmenize gerek yok gibi görünüyor.

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