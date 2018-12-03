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PlayStation Store Aralık Fırsatları indirimi başladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.12.2018 17:15 | Son Güncelleme

PlayStation Store'da Aralık Fırsatları indirimleri başladı. İşte indirimde bulunan oyunlar ve fiyatları!

PlayStation Store Aralık Fırsatları indirimi başladı!

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Store'da Aralık Fırsatları indirimlerini başlattı. İndirimler 4 Aralık'a kadar mağaza üzerinden devam edecek. Peki indirimlerde bizlere neler sunuluyor? Genel olarak listeye bakacak olursak;

Battlefield 5 - 199 TL
SoulCalibur 6 - 179 TL
Call of Cthulhu - 159 TL
BioShock: Collection - 49 TL
Titanfall 2 - 22 TL
Dying Light - 57 TL
Resident Evil 7 - 64 TL
Dark Souls 3 -64 TL

Bu indirimler Aralık ayı boyunca bir seri şeklinde devam edecek. Toplam 3 hafta sürecek olan indirimlere her hafta yeni oyunlar eklenecek. Şimdilik ilk halka olarak bu oyunlar bizleri karşılamış durumda.

PlayStation Store Aralık Fırsatları indirimi başladı!

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4 Aralık tarihine kadar devam edecek olan indirimler sadece bu oyunlar ile sınırlı olacak. 5 Aralık tarihinden itibaren yeni oyunlar listede yerini almış olacak. Fiyatlar ise beklediğimizden daha iyi duruyor. Henüz bu oyunları oynamamış oyuncular var ise hemen kapsın deriz.

Peki ya siz indirimleri nasıl buldunuz? Tatmin edici duruyor mu? - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
PlayStation Store teknoloji

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