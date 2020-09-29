PlayStation Store zammı sonrası oyun fiyatları ne kadar değişti?

PlayStation oyuncuları, PlayStation Store üzerinden kendilerine hitap eden oyunları satın alarak keyifle oynayabiliyorlar. Fakat son zamanlarda yaşanan PlayStation Store zammı oyuncuları bir hayli hayal kırıklığına uğratmış durumda. PlayStation 5'i Türkiye'ye getirmeye hazırlanan Sony, PlayStation Türkiye üzerinden geçtiğimiz günlerde PlayStation oyunlarına zam yaptı. Bu zam sonrası birçok oyunun fiyatında değişiklik yaşandı.

PLAYSTATİON OYUN FİYATLARI 700 TL'YE YAKLAŞTI

PlayStation Store zammı sonrası bazı oyunların fiyatı 700 TL'ye yaklaştı. Marvel's Avengers, eFootball PES 2021 Season Update ve Need for Speed Heat Deluxe Edition gibi oyunların fiyatlarında yüzde 200'ü aşan artış gözlendi. Bu oyunları yeni fiyatları ise şöyle sıralandı:

Marvel's Avengers: 429 TL (Eski fiyat) / 679 TL (Yeni fiyat)

eFootball PES 2021 Season Update: 199 TL (Eski fiyat) / 319 TL (Yeni fiyat)

Need for Speed Heat Deluxe Edition: 259,50 TL (Eski fiyat) / 779 TL (Yeni fiyat)

PLAYSTATİON PLUS ABONELİK ÜCRETLERİ DE YÜKSELİYOR

Zamlı PlayStation oyunlarının fiyatlarına baktığınızda gerçekten yüksek oranda bir artış yaşandığını söylemek mümkün. Bu zammın ise artan döviz kurundan ve yurt dışındaki zamlardan kaynaklandığı düşünülse de henüz resmi ve detaylı bir açıklama yok. Ancak oyunların fiyatlarının yükselmesi oyuncular tarafından pek hoş karşılanmadı. Üstelik daha önce açıklandığı üzere 29 Ekim itibarıyla PlayStation Plus abonelik ücretleri de zamlanacak. Bu durum da oyuncuları kara kara düşündürmekte.

