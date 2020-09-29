HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. PlayStation Store zammı sonrası oyun fiyatları ne kadar değişti?

PlayStation Store zammı sonrası oyun fiyatları ne kadar değişti?

OYUN HABERLERİ  | 29.09.2020 15:44 | Son Güncelleme

PlayStation Store oyunlarına büyük oranda zam yapıldı. Zam sonrası birçok PlayStation oyununun fiyatında yüzde 200'ü aşan artış görüldü. Üstelik bu oyunlar arasında Marvel's Avengers gibi popüler oyunlar da yer aldı. Peki zam sonrası oyun fiyatları ne kadar arttı? İşte PlayStation oyunlarının yeni fiyatları!

PlayStation Store zammı sonrası oyun fiyatları ne kadar değişti?

PlayStation oyuncuları, PlayStation Store üzerinden kendilerine hitap eden oyunları satın alarak keyifle oynayabiliyorlar. Fakat son zamanlarda yaşanan PlayStation Store zammı oyuncuları bir hayli hayal kırıklığına uğratmış durumda. PlayStation 5'i Türkiye'ye getirmeye hazırlanan Sony, PlayStation Türkiye üzerinden geçtiğimiz günlerde PlayStation oyunlarına zam yaptı. Bu zam sonrası birçok oyunun fiyatında değişiklik yaşandı.

PLAYSTATİON OYUN FİYATLARI 700 TL'YE YAKLAŞTI

PlayStation Store zammı sonrası bazı oyunların fiyatı 700 TL'ye yaklaştı. Marvel's Avengers, eFootball PES 2021 Season Update ve Need for Speed Heat Deluxe Edition gibi oyunların fiyatlarında yüzde 200'ü aşan artış gözlendi. Bu oyunları yeni fiyatları ise şöyle sıralandı:

  • Marvel's Avengers: 429 TL (Eski fiyat) / 679 TL (Yeni fiyat)
  • eFootball PES 2021 Season Update: 199 TL (Eski fiyat) / 319 TL (Yeni fiyat)
  • Need for Speed Heat Deluxe Edition: 259,50 TL (Eski fiyat) / 779 TL (Yeni fiyat)

PlayStation Store

PLAYSTATİON PLUS ABONELİK ÜCRETLERİ DE YÜKSELİYOR

Zamlı PlayStation oyunlarının fiyatlarına baktığınızda gerçekten yüksek oranda bir artış yaşandığını söylemek mümkün. Bu zammın ise artan döviz kurundan ve yurt dışındaki zamlardan kaynaklandığı düşünülse de henüz resmi ve detaylı bir açıklama yok. Ancak oyunların fiyatlarının yükselmesi oyuncular tarafından pek hoş karşılanmadı. Üstelik daha önce açıklandığı üzere 29 Ekim itibarıyla PlayStation Plus abonelik ücretleri de zamlanacak. Bu durum da oyuncuları kara kara düşündürmekte.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
Ünlü isimden kıskandıran paylaşım!Ünlü isimden kıskandıran paylaşım!
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak? Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında 'savaş' sürüyor
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında 'savaş' sürüyor
ABD'de 2 farklı üniversite bitirdi ama ilk soruda elendi!
ABD'de 2 farklı üniversite bitirdi ama ilk soruda elendi!
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
FIFA 21'in en iyi 10 futbolcusu belli oldu!
FIFA 21'in en iyi 10 futbolcusu belli oldu!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kısa süreliğine ücretsiz oldu!
Kısa süreliğine ücretsiz oldu!
Popüler oyundan 2 milyon kişi engellendi!
Popüler oyundan 2 milyon kişi engellendi!
Diğer Haberler
Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies tanıtım tarihi belli oldu!
'Zombilerin soğuk savaşı' için geri sayım başladı!
Travis Scott'tan PlayStation 5 pozu!
Ünlü isimden kıskandıran paylaşım!
FarmVille 11 yılın ardından oyunculara veda ediyor!
Bir dönemin efsanesi için flaş karar! Fişi çekiliyor
Efsane geri dönüyor: Football Manager 2021'in çıkış tarihi açıklandı!
Futbolseverlerin beklediği müjde geldi!
İlave gümrük vergisi uzatıldı: PlayStation 5 ve Xbox Series X fiyatlarına yansıyacak mı?
İlave gümrük vergisi uzatıldı, hesaplamalar değişti!
Epic Games Rocket League'i ücretsiz yaptı!
Biri daha ücretsiz oldu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.