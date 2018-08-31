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Plaza üstündeki dağevinin kaderini imar barışı belirleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 18:40 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde, işadamı tarafından 16 yıl önce plaza üzerine yaptırılan dağevi benzeri ahşap yapının kaderini 'imar barışı' belirleyecek.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde, işadamı tarafından 16 yıl önce plaza üzerine yaptırılan dağevi benzeri ahşap yapının kaderini 'imar barışı' belirleyecek. Diyarbakır Mimarlar Odası'nın yaptığı başvuru üzerine Belediye söz konusu yapı için yıkım ve cezai işlem kararı alırken, yürürlüğe giren imar başarı nedeniyle söz konusu yıkım ve cezai işlemin uygulanamadığı ve yapının ne olacağına imar barışı ile ilgili yapılan başvurudan sonra karar verileceği öğrenildi.

Merkez Sur ilçesinde 2002 yılında işadamı ve Diyarbakırspor eski başkanı Abdurahman Yakut tarafından yaptırılan plazanın üzerine dağevi benzeri bir yapı yaptırıldı. Söz konusu yapı, son günlerde yeniden sosyal medyanın gündemine taşınırken, tamamen ahşap malzemeden yapılan villa tipi evde ziyaretçiler için şark köşesi ve Türkiye'nin her bölgesinin kültürünü yansıtan elişleri bulunuyor. Taş ve betonun kullanılmadığı 90 metrekarelik ahşap ev, misafirhane olarak kullanılıyor.

Diyarbakır Mimarlar Odası'nın başvurusu üzerine Merkez Sur Belediyesi söz konusu yapı için Temmuz ayında yıkım ve cezai işlem yaptırma kararı aldı. Ancak, yürürlüğe giren imar başarı ile birlikte işadamı Yakut'un söz konusu yapı için başvuruda bulunması üzerine verilen cezai işlem ile yıkım kararı şu anda uygulanamıyor. Yetkililer, söz konusu yapı için imar barışına başvuru yapıldığını ve yapılan başvuru sonuçlanıncaya kadar kanun gereği yıkım yapılamadığını söyledi.

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