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Plazanın 42'nci katından atladı, AVM'nin çatısına düşerek ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 15:41 | Son Güncelleme

KONYA'da 42 katlı bir plazanın en üst katındaki restorandan atladığı öne sürülen henüz ismi belirlenemeyen genç, bitişikteki alışveriş merkezinin çatısına düştü.

Plazanın 42'nci katından atladı, AVM'nin çatısına düşerek ağır yaralandı

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da 42 katlı bir plazanın en üst katındaki restorandan atladığı öne sürülen henüz ismi belirlenemeyen genç, bitişikteki alışveriş merkezinin çatısına düştü. Kartonpiyer tabaka üzerine düşerek ağır yaralanan genç, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi üzerinde bulunan 42 katlı bir plazada meydana geldi. İddiaya göre, plazanın en üst katında bulunan restoranın teras kısmına çıkan, 20'li yaşlardaki bir erkek, kendisini boşluğu bıraktı.
Plazanın hemen bitişiğindeki alışveriş merkezinin yemek bölümünün çatısına düşen genç, ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kartonpiyer tabaka üzerine düşen ve hareket etmekte zorluk çeken genci kurtarmak için tavanı kırdı. Daha sonra sedyeye alınıp, iple aşağıya sarkıtılan genç, ambulansa alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgil soruşturma sürüyor.

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Plazanın 42'nci katından atladı, AVM'nin çatısına düşerek ağır yaralandıPlazanın 42'nci katından atladı, AVM'nin çatısına düşerek ağır yaralandıPlazanın 42'nci katından atladı, AVM'nin çatısına düşerek ağır yaralandıPlazanın 42'nci katından atladı, AVM'nin çatısına düşerek ağır yaralandı

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