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Plörezi nedir? Plörezi belirtileri nelerdir?

31.08.2023 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Plörezi olarak da bilinen "plevra efüzyonu" veya "plevral efüzyon" göğüs boşluğunda bulunan plevra adı verilen zarın arasına aşırı miktarda sıvının biriktiği tıbbi bir durumu ifade eder. Plevra zarı, akciğerleri ve göğüs boşluğunu kaplayan ince bir zar tabakasıdır. Normalde, bu zarlar arasında az miktarda sıvı bulunabilir; ancak çeşitli nedenlerle plevra zarı arasında aşırı sıvı biriktiğinde plörezi meydana gelir.

Plörezi nedir? Plörezi belirtileri nelerdir?

Plörezi, çeşitli sağlık sorunlarının bir belirtisi olabilir. Bu sorunlar arasında akciğer enfeksiyonları, kalp yetmezliği, kanser, karaciğer hastalığı ve böbrek sorunları yer alabilir. Plörezinin belirtileri arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, öksürük ve solunum sıkıntısı yer alabilir. Tanı genellikle fizik muayene, röntgen ve ultrason gibi görüntüleme yöntemleriyle konulur. Tedavi temelde altta yatan nedene odaklanır. Plevral efüzyonun nedeni tedavi edilerek, biriken sıvının tahliyesi sağlanabilir. Bu amacı gerçekleştirmek için iğne veya drenaj tüpü kullanılabilir. Bazı durumlarda, plevra zarları arasına yapışıklık oluşturmak amacıyla kimyasal maddeler enjekte edilebilir veya cerrahi müdahale gerekebilir.

Plörezi nedir?

Plörezi tıbbi olarak "plevral efüzyon" veya "plevral sıvı birikimi" olarak da adlandırılan bir durumdur. Bu durum, göğüs boşluğunda bulunan plevra adı verilen zarın arasına aşırı miktarda sıvının biriktiği durumu ifade eder. Plevra zarı, akciğerleri ve göğüs boşluğunu kaplayan ince bir zar tabakasıdır. Normalde plevra zarları arasında az miktarda sıvı bulunabilir. Ancak çeşitli nedenlerle bu zarlar arasında fazla sıvı birikirse, bu duruma plörezi denir. Plörezi, genellikle altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olarak ortaya çıkar. Bu sağlık sorunları arasında akciğer enfeksiyonları, kalp yetmezliği, kanser, karaciğer hastalığı, böbrek sorunları gibi çeşitli durumlar bulunabilir.

Tanı genellikle fizik muayene, röntgen, ultrason ve bazen daha ileri görüntüleme yöntemleri ile konulur. Tedavi, temelde altta yatan nedene odaklanır. Biriken sıvının tahliyesi için iğne veya drenaj tüpü kullanılabilir, bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Plörezi, altta yatan sağlık sorununun ciddiyetine bağlı olarak değişen bir tıbbi durumdur. Erken teşhis ve uygun tedavi ile semptomlar kontrol altına alınabilir, hastanın rahatlaması ve yaşam kalitesinin artırılması sağlanabilir.

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Plörezi belirtileri nelerdir?

Plörezi belirtileri, göğüs boşluğunda biriken fazla sıvının neden olduğu semptomlarla ortaya çıkar. Bu semptomlar, altta yatan nedene ve plörezinin ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Plörezi belirtileri şunlar olabilir:

  • Göğüs Ağrısı: Göğüs bölgesinde keskin, bıçak saplanır gibi bir ağrı hissi olabilir. Bu ağrı genellikle nefes alıp verirken veya öksürdüğünüzde artabilir.
  • Nefes Darlığı: Nefes almada zorluk çekme veya hızlı solunum hissi yaşayabilirsiniz. Fazla sıvının akciğerlerin hareketini kısıtlayarak nefes almayı zorlaştırabileceği unutulmamalıdır.
  • Öksürük: Plevral efüzyonun neden olduğu sıvı akciğerlere baskı yapabilir ve öksürüğe yol açabilir.
  • Solunum Sıkıntısı: Göğüs bölgesindeki ağrı ve sıvının akciğerlere etkisi nedeniyle solunum sıkıntısı yaşanabilir. Derin nefes almak veya nefes vermek zorlaşabilir.
  • Hızlı Nefes: Nefes alma sıklığınız artabilir, normalden daha hızlı nefes alıp verme eğilimi gösterebilirsiniz.
  • Halsizlik ve Yorgunluk: Solunum zorluğu nedeniyle vücut daha fazla çaba harcayabilir, bu da genel yorgunluk hissi oluşturabilir.

Plörezi belirtileri altta yatan nedenlere ve hastanın sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Eğer göğüs ağrısı, nefes darlığı, öksürük gibi bu tür semptomlar yaşıyorsanız, bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek ve gerektiğinde tıbbi yardım almak önemlidir. Çünkü bu belirtiler, altta yatan ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir.

Akciğerde biriken sıvı nasıl alınır?

Akciğerde biriken sıvı torasentez adı verilen bir işlemle alınabilir. Torasentez göğüs boşluğundan sıvı alınması işlemidir. İşlem genellikle lokal anestezi altında yapılır. Torasentez işleminde, göğüs duvarına bir iğne veya tüp yerleştirilir. İğne veya tüp göğüs boşluğundaki sıvıya ulaşana kadar ilerletilir. Daha sonra, iğne veya tüp kullanılarak sıvı boşaltılır.

Torasentez işlemi genellikle kısa sürer ve ağrısızdır. Ancak bazı durumlarda, iğne veya tüpün göğüs duvarındaki damar veya sinirlere zarar vermesi gibi riskler olabilir. Torasentez işlemi akciğerlerde biriken sıvının alınması için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. İşlem, akciğerlerin nefes almasını kolaylaştırmaya ve nefes darlığını azaltmaya yardımcı olur.

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