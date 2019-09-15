HABER

"Plütonyum"da restorasyon tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 12:02 | Son Güncelleme

Hierapolis Antik Kenti'nde 6 yıl önce gün yüzüne çıkarılan Plütonyum'da (Cehennem Kapısı) restorasyon çalışmaları tamamlandı - Antik çağda, mağaradan çıkan gaz oraya yaklaşan canlıları öldürdüğü için mitolojide "yeraltı dünyasının hükümdarı Plüton'un cehenneminin giriş kapısı" olduğuna inanılan alan, gezi güzergahına dahil edilerek engelliler için de özel yürüyüş bölümü yapıldı - Hierapolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Grazia Semeraro: - "Restorasyon çalışmaları tamamlandı ve ekim ayında ziyaretçilere açılacak. Plütonyum, bilim dünyası ve turizm açısından Pamukkale için ciddi bir güzergah olacak. Burası, traverteni, suyu ve tarihi ile dünyada başka örneği olmayan bir yer"

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan ve antik kaynaklara göre "ölüler ülkesine geçiş kapısı" olarak adlandırılan Cehennem Kapısı (Plütonyum) tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından bin 500 yıl sonra ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak.

Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan ve "kutsal şehir" anlamına gelen Hierapolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları 1957'de başladı.

Şimdiye kadar birçok önemli tarihi alanın ziyaretçilere açıldığı Hierapolis'te, Hristiyanlığı yaymak için kente gelen Hazreti İsa Peygamber'in 12 havarisinden Aziz Philippus anısına yapılan "Martyrion" ve Aziz Philippus'un mezarı da bulunuyor.

Prof. Dr. Francesco D'Andria başkanlığındaki kazı ekibi, bundan 6 yıl önce, antik çağda "ölüler ülkesine geçiş kapısı" olarak kabul edilen Plütonyum'u (Cehennem Kapısı) ve Pamukkale'deki travertenlere beyazlığını veren termal suyun orijinal kaynaklarından birini tespit etti.

Bu çalışmalar o dönem arkeoloji dünyasında heyecan uyandırdı.

Pagan inanışının hakim olduğu antik çağda Hierapolis'teki termal suların kaynağı olan mağaradan çıkan gaz oraya yaklaşan canlıları öldürdüğü için söz konusu alan mitolojide "yeraltı dünyasının hükümdarı Plüton'un cehenneminin giriş kapısı" olduğuna inanılıyordu. Yine antik kaynaklarda bu alanda "ölüler ülkesine geçiş kapısı" olarak kurban adanıyordu.

Yaklaşık 6 yıldır yürütülen çalışmalar sonucunda "Cehennem Kapısı"nın önemli bir kısmı ayağa kaldırıldı. Aslına uygun yapılan "Hades" ve cehennemin 3 başlı bekçi köpeği Kerberos'un heykeli kapının üzerine yerleştirildi.

Yapılan tüm çalışmaların ardından alan gezi güzergahına dahil edildi ve engelliler için özel yürüyüş bölümü de yapıldı.

Termal suların kaynağı olan mağaradan çıkan gaz canlıları öldürdüğü için mitolojide "yeraltı dünyasının hükümdarı Plüton'un cehenneminin giriş kapısı" olduğuna inanılan alan gelecek ay ziyaretçilere açılması bekleniyor.

Hierapolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Grazia Semeraro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik dönemde, Plütonyum adı verilen Cehennem Kapısı girişinde adak törenlerinin yapıldığını söyledi.

Boğalar mağaradaki gazın etkisiyle öldüğü için Plüton'a kurban edildiğine inanıldığını anlatan Semeraro, şunları kaydetti:

"Burası yaklaşık 2 bin 200 yıllık bir yapı. O dönem kutsal sayılan termal suyun gücü antik kente gelen davetlilere gösteriliyordu. 'Cehennem Kapısı' Hristiyanlık benimsendikten sonra paganlıktan gelen batıl inancın önüne geçilmek için tahrip edilmiş ve 1500 yıl önce meydana gelen depremde yıkılmış. Buradaki restorasyon çalışmaları tamamlandı ve ekim ayında ziyaretçilere açılacak. Plütonyum, bilim dünyası ve turizm açısından Pamukkale için ciddi bir güzergah olacak. Burası, traverteni, suyu ve tarihi ile dünyada başka örneği olmayan bir yer."

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Pilot uygulama başladı... Yurt dışı çıkış harç pulu alımında kolaylıkPilot uygulama başladı... Yurt dışı çıkış harç pulu alımında kolaylık
İşte Mehmetçik'in şefkati! İşte Mehmetçik'in şefkati!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cehenhem kapısı kazı Pamukkale plütonyum Restorasyon

En Çok Okunan Haberler

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Iğdır'dan kahreden şehit haberi

Iğdır'dan kahreden şehit haberi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

Hakkari'de Mehmetçik'in şefkati ve uzattığı yardım eli böyle görüntülendi

İşte Mehmetçik'in şefkati!

Deprem uzmanı Özmen: Marmara Denizi'ne yakın ilçelerde deprem tehlikesi arttı

İstanbul için korkutan açıklama! O ilçelerde risk arttı

Son dakika: Büyükçekmece'de trafik kazası! E-5 trafiğe kapandı

İstanbul'da feci kaza! E-5 trafiğe kapandı

Son dakika: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bayrampaşa'da otelde yangın!

Otelde büyük panik! Tahliye edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.