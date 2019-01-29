PM sonrası CHP’li Torun’dan açıklama

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 18 saat süren PM Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

CHP’li Torun, “Toplamda bu gün 145 değerli belediye başkanımızın isimlerini açıkladık. Öncelikle İzmir Büyükşehir Belediye başkanımız Tunç Soyer, söylemek istiyorum. Ardından dört ilimiz geliyor. Kırklareli, Tuna Soykan; Hakkari, Metin Koparan; Rize, Ayhan Akyüz, Zonguldak, Şenol Şanal” dedi.

Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul’da bugün 29 ilçemizi açıkladık. Daha öncekilerle birlikte ilçe sayımız 30 oldu. Bu zamana kadar toplam 697 belediye başkanı adayımızı açıklamıştık. Bugünküyle birlikte, 842 belediye başkanımızı açıklamış olduk.

Parti Meclisimiz çok değerli bir çalışma yaptı. Gerçekten çok özverili bir çalışma yaptı. Bu çalışmalarından dolayı bütün parti meclisi üyelerimize teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz sabahın bu saatine kadar özveri ile çalışmalarını sürdürdüler.”

Yaklaşık 100 civarında belediyenin kaldığını belirten Torun, “Bunları da önümüzdeki hafta mutlaka açıklamış olacağız ve tüm belediyelerimizi, belediye başkan adaylarımızı açıklayarak yolumuza devam edeceğiz. Her şey planlı bir şekilde devam ediyor. Adaylarımız sahada vatandaşlarımızla buluştukça ve onların teveccühlerini gördükçe artık görülüyor ki birçok belde, ilçe, il ve büyükşehirde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bugün ekonomik krizi en yoğun şekilde yaşadığı şu süreçte vatandaş çare arıyor, çözüm arıyor ve bu çözümü de mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi’nde bulacağını biliyor” diyen Torun, “İnanıyorum ki belediye başkanlarımızın, halkımızın sorunlarını çözecek, yaşamlarını kolaylaştıracak aynı zamanda onlara eşit yurttaş olma ve ülkenin zenginliklerinden faydalanma imkanları sundukça bu farkı daha da fazla ortaya çıkarmış olacak” dedi.

Torun, “Biz açıkladığımız adaylarımıza güveniyor ve inanıyoruz. Hepsi pırıl pırıl ve kendi vatandaşlarına, yurttaşlarına hizmet etmek için heyecanla sahadalar. İnşallah 31 Mart akşamı da birçok belediyemizi kazanmış olarak, ülkemize ve milletimize hizmet etmenin onurunu yaşayacağız” şeklinde konuştu.

Torun “adaylarımızın ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bize ulaşmış bir istifa dilekçesi yok”

Torun, CHP Ankara İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun istifa ettiğini açıklamasına ilişkin olarak sorulan soruya ise “Kendisi sosyal medyada paylaşmış. Bize ulaşmış bir istifa dilekçesi yok. Belki de bu süreçte kendi kararıdır ama İstanbul İl Başkanımız sorumluluğunu bilen ve inanıyorum ki bu süreçte de İstanbul’a çok değer katacak. İnşallah büyükşehir başta olmak üzere, birçok ilçemizde de başarılı çalışmalar yapacağız”