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PMYO 2020 başvuru kılavuzu yayınlanıyor mu? PMYO 2020 taban puanları nedir? Başvuru şartları ve diğer detaylar!

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.08.2020 15:18 | Son Güncelleme

Polis olmak isteyen kişilerin merak ettiği Polis Meslek Yüksek Okulu 2020 taban puanları ve klavuzu araştırılıyor. YKS tercihlerinin hemen ardından yapılan PYMO 2020 başvuruları için geri sayım başladı. PYMO 2020 taban puanları 150 olarak belirlendiği için başvuru yapmak isteyen adaylar PYMO başvuruları ne zaman yapılacak merak ediyor. Peki PYMO alımları nasıl yapılıyor, başvuru şartları ve puan sıralaması detayları haberimizde!

PMYO 2020 başvuru kılavuzu yayınlanıyor mu? PMYO 2020 taban puanları nedir? Başvuru şartları ve diğer detaylar!

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından PYMO 2020 taban puanı nedir merak eden polis adayları için taban puanın 150 olduğu açıklanmıştı. Polis Meslek Yüksek Okulu'na YKS puanıyla katıldıktan sonra iki yıl okuyarak polis olmak isteyen adaylar, Polis Meslek Yüksek Okulu alımlarının nasıl yapıldığını araştırıyor. Puan sıralamasına göre PYMO 2020 alımları yapılacağı için ilk üst sıradan alta doğru, iki bin 500 kişi alınacak. En yüksek puana göre alım olacağı için puanı yüksek olan adaylar öncelikli olacak. Peki PYMO 2020 başvuru klavuzu yayınlandı mı? PYMO 2020 başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizde...

PYMO 2020 TABAN PUANI NEDİR?

PYMO 2020 alımlarında taban puanlarını merak eden adaylar, YKS sınav sonucunun açıklanmasından sonra PYMO 2020 taban puanı nedir araştırmasına başlamıştı. YKS'den 150 taban puanı alan ve başvuru koşullarını sağlayan herkes PYMO'na katılabilecek. YKS puanının açıklanmasıyla birlikte puanı ve şartları sağlayanlar tercihlerini yaptı. Şimdi de gözler PYMO başvuru klavuzu ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabına çevrildi. Başvurularını yapan iki bin 500 öğrenciden en yüksek puan alanların sıralamalarına göre alımlar yapılacak.

2020 PYMO BAŞVURU KLAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Polis Meslek Yüksek Okulu'na başvuru yapmak için YKS TYT'den 150 puanı almayı bekleyen adaylar sonuçlar açıklanınca başvurularını yapmıştı. Şimdi PMYO başvuru klavuzu ne zaman yayınlanacak bekleyen adaylar, klavuz yayımlandıktan sonra işlemlerini yapmak istiyor. ÖSYM Başkanı Hasan Aygün, YKS tercih sonuçları için tarih verdi. Aygün açıklamasında, bu hafta içinde açıklanacağını belirtti. Peki PMYO başvuru şartları neler? Kimler Polislik Meslek Yüksekokulu'na başvuru yapabilir?

POLİS OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

Polis olmak isteyen adayların merak ettiği polis olmak için gerekli şartlar nelerdir sorusunun cevabı haberimizde.

İşte PMYO başvuru şartları:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

Son beş yılda PMYO taban puanları şöyle:

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250

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