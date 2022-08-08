PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi PMYO başvuru sonuçları tarihi!

PMYO başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alınacak. Peki PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Polis Akademisi PMYO başvuru sonuçları ile ilgili merak edilenler...

PMYO BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PMYO başvuru sonuçlarının ne zaman erişime açılacağı ile ilgili henüz açıklamada bulunulmadı.

5 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirien başvuruların ardından 2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN PAYLAŞILACAK?

Adayların sınav giriş belgeleri ile hangi tarihte ve nerede şahsen başvuruda bulunacakları ve sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

