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PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

03.10.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PMYO başvuruları 25 Temmuz – 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Şimdilerde ise, işlemlerini tamamlayan binlerce adayın gözleri PMYO sonuçlarına çevrildi. apılan açıklamaya göre; adayların mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekli. Peki PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

PMYO mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Puan sıralaması göz önünde bulundurulacak. Başarı sıralaması puanında eşitlik olursa TYT'den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacak. Peki PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PMYO mülakat sonuçları, yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak ve adayların erişimine açılacak. Sonuçlar, 2022 Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfasında 'www.pa.edu.tr' adresinde yer alacak.

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar açıklandığında adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav Sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

PMYO sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Tarih belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

PMYO MÜLAKAT DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.

Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25'i, mülakat sınavı puanının % 50'si ile 8'inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25'inin toplamıdır.

Polis Meslek Yüksek Okulu giriş puanına göre erkek, kadın ve Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinden duyurulur.

Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla TYT'den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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Anahtar Kelimeler:
mülakat pmyo
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