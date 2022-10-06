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PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi'nde...

06.10.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 PMYO mülakat sonuçları, sınava giren adaylar tarafından merakla araştırılıyor. 2022 PMYO mülakat sonuçları için adaylar gözlerini Polis Akademisi'ne çevirdi. Geçtiğimiz yıl sonuçlar, kasım ayının ilk haftasında açıklanmıştı. Peki PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi'nde...

PMYO mülakat sonuçları için bekleyiş başladı. Bilindiği üzere PMYO başvuruları 25 Temmuz – 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. İşlemlerini tamamlayan öğrenciler, sonuçlarını beklemeye koyuldu. Peki PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

PMYO mülakat sonuçları henüz açıklanmadı.

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi'nde...

Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair duyuru yapılmadı.

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi'nde...

Sonuçlar geçen sene kasım ayında açıklandığı için, bu yıl da kasım ayında açıklanabileceği ön görülüyor.

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi'nde...

Sınav sonuçları açıklandığında sonuçlar, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden kontrol edilecek.

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi'nde...

Adayların evine posta gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi'nde...


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