PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi'nde...

PMYO mülakat sonuçları için bekleyiş başladı. Bilindiği üzere PMYO başvuruları 25 Temmuz – 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. İşlemlerini tamamlayan öğrenciler, sonuçlarını beklemeye koyuldu. Peki PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

PMYO mülakat sonuçları henüz açıklanmadı.

Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair duyuru yapılmadı.

Sonuçlar geçen sene kasım ayında açıklandığı için, bu yıl da kasım ayında açıklanabileceği ön görülüyor.

Sınav sonuçları açıklandığında sonuçlar, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden kontrol edilecek.

Adayların evine posta gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.



