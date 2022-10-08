PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 PMYO sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!

PMYO mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak açıklama bekleniyor. Bilindiği üzere PMYO başvuruları 25 Temmuz – 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. İşlemlerini tamamlayan öğrenciler sonuç tarihini internette araştırıyor. Peki, 2022 PMYO sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 PMYO mülakat sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde...

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PMYO mülakat sonuçları henüz açıklanmadı.

Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair ise henüz duyuru yapılmadı.

PMYO mülakat sonuçları 2021 yılının kasım ayında açıklandığı için, bu yıl da kasım ayında açıklanması ön görülüyor.

Sınav sonuçları açıklandığında sonuçlar, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden kontrol edilecek.

Adayların evine posta gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.

PMYO SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

PMYO mülakat sınavına giren adayın başarılı olabilmesi için en az 70 puan alması gereklidir.

Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i, mülakat sınavı puanının yüzde 50'si ile 8’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının yüzde 25'inin toplamıdır.

PMYO sonuçlarında başarı sıralaması puanında eşitlik olduğu takdirde sırasıyla TYT’den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği dikkate alınır. Bunlarda da eşitlik olursa yaşı diğerine göre küçük olan aday tercih edilir.

