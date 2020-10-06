POCO C3 tanıtıldı! İşte POCO C3'ün özellikleri ve fiyatı

POCO C3'e aslında hiç yabancı değiliz. Zira sızıntılar sayesinde akıllı telefonun birçok özelliği daha tanıtılmadan önce ortaya çıktı. Çinli üretici POCO ise meraklılarını çok daha fazla bekletmedi ve POCO C3'ün tanıtımını sonunda gerçekleştirdi. Böylece Android'li telefon resmi olarak sahneye çıktı.

POCO C3 ÖZELLİKLERİ

POCO C3 özellikleri arasında 6,53 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran var. Bu ekran damla çentikli bir yapıda. Redmi 9C'nin neredeyse aynısı olan POCO C3, çentiğinde ise 5 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya yer veriyor. Ekranın altında ise bizi MediaTek Helio G35 işlemcisi karşılıyor. Bu işlemciye 3 GB / 4 GB RAM ve 32 GB / 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MicroSD kart desteği ile telefonun depolama alanını artırmak mümkün. POCO C3, gücünü ise 10W hızlı şarj destekli 5000 mAh değerindeki pilinden sağlıyor.

MIUI 12 tabanlı Android 10 işletim sistemi ile gelen yeni POCO telefonu, arka tarafında üç kameraya ve bir parmak izi okuyucuya ev sahipliği yapıyor. Evet, yanlış okumadınız. POCO C3'ün parmak izi okuyucusu ne yazık ki ekrana entegre değil, telefonun arkasında fiziksel olarak konumlanıyor. C3'ün kameraları ise sırasıyla 13 MP ana kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik kamerası olarak görev yapıyor.