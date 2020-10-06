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POCO C3 tanıtıldı! İşte POCO C3'ün özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.10.2020 11:53 | Son Güncelleme

POCO, POCO C3 ile uygun fiyatlı akıllı telefon serisine yeni bir üye ekledi. POCO C3 özellikleri ile üst segmente hitap etmezken, sahip olduğu donanım ile günlük işler için Android telefon arayanların dikkatini çekecek gibi görünüyor. İşte POCO C3'ün fiyatı ve özellikleri.

POCO C3 tanıtıldı! İşte POCO C3'ün özellikleri ve fiyatı

POCO C3'e aslında hiç yabancı değiliz. Zira sızıntılar sayesinde akıllı telefonun birçok özelliği daha tanıtılmadan önce ortaya çıktı. Çinli üretici POCO ise meraklılarını çok daha fazla bekletmedi ve POCO C3'ün tanıtımını sonunda gerçekleştirdi. Böylece Android'li telefon resmi olarak sahneye çıktı.

POCO C3 ÖZELLİKLERİ

POCO C3 özellikleri arasında 6,53 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran var. Bu ekran damla çentikli bir yapıda. Redmi 9C'nin neredeyse aynısı olan POCO C3, çentiğinde ise 5 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya yer veriyor. Ekranın altında ise bizi MediaTek Helio G35 işlemcisi karşılıyor. Bu işlemciye 3 GB / 4 GB RAM ve 32 GB / 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MicroSD kart desteği ile telefonun depolama alanını artırmak mümkün. POCO C3, gücünü ise 10W hızlı şarj destekli 5000 mAh değerindeki pilinden sağlıyor.

POCO C3 özellikleri

MIUI 12 tabanlı Android 10 işletim sistemi ile gelen yeni POCO telefonu, arka tarafında üç kameraya ve bir parmak izi okuyucuya ev sahipliği yapıyor. Evet, yanlış okumadınız. POCO C3'ün parmak izi okuyucusu ne yazık ki ekrana entegre değil, telefonun arkasında fiziksel olarak konumlanıyor. C3'ün kameraları ise sırasıyla 13 MP ana kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik kamerası olarak görev yapıyor.

POCO C3 fiyatı

POCO C3 FİYATI

POCO C3'ün fiyatına geçelim. Telefonun 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip versiyonu için yaklaşık 102 dolarlık bir fiyat etiketi belirlendi. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı seçeneği ise yaklaşık olarak 122 dolardan fiyatlandırılıyor. POCO C3'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

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