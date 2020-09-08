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Poco'dan iki günde iki telefon: Poco M2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2020 14:12 | Son Güncelleme

Poco, Poco M2'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Dün Poco X3 NFC'yi tanıtan Poco böylece iki güne iki farklı telefon sığdırdı. Peki Poco M2'nin özellikleri ne? Poco M2'nin fiyatı ne kadar? İşte cevabı.

Poco'dan iki günde iki telefon: Poco M2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Poco, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. 7 Eylül günü düzenlediği çevrimiçi etkinlik ile Poco X3 NFC'yi tanıtan Poco, bugün ise yeni bir telefonunu daha tanıttı. Bu telefonun adı; Poco M2.

POCO M2 ÖZELLİKLERİ

Poco M2 özellikleri arasında 6,53 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran ile geliyor. Ekranda nokta çentik yerine damla çentik yer alıyor. Çentikte 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera var. Poco M2 Pro'nun kalbinde MediaTek Helio G80 işlemcisi bulunuyor. 5G desteği bulunmayan Helio G80 işlemcisine 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefon gücünü ise 18W hızlı şarj destekli 5000 mAh değerindeki bataryasından sağlıyor.

Poco M2 özellikleri

Poco M2'nin kameralarına geçelim. Telefonun arka tarafında dörtlü bir kamera kurulumu var. Bu kamera kurulumundaki kameralar 13 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor.

Poco M2 fiyatı

POCO M2 FİYATI

Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzüyle gelen Poco M2 kırmızı, mavi ve siyah renklerle satışa çıkacak. Telefonun fiyatı ise 64 GB dahili depolama alanına sahip model için yaklaşık 150 dolar, 128 GB dahili depolama alanına sahip modeli için ise yaklaşık 170 dolar olarak belirlendi. Poco M2 15 Eylül'de satışa sunulacak.

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