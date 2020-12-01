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POCO F2 Pro V12.2.1.0.RJKMIXM güncellemesi yayınlandı!

01.12.2020 11:45 | Son Güncelleme:
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POCO F2 Pro V12.2.1.0.RJKMIXM güncellemesi yayınlandı!

Poco F2 Pro V12.2.1.0.RJKMIXM güncellemesini almaya başladı. Android 11 güncellemesini de içeren Poco F2 Pro V12.2.1.0.RJKMIXM güncellemesi, global kararlı olarak yayınlandı. İşte yeni Poco F2 Pro MIUI 12 güncellemesinin yenilikleri.

Poco F2 Pro güncelleme almaya devam ediyor. Poco'nun uygun fiyatlı Snapdragon 865'li amiral gemisi akıllı telefonu, bildiğiniz üzere Android 11 beta programı kapsamında yer alıyordu. Poco F2 Pro'nun Android 11 güncellemesi alacağı ise neredeyse kesin gibiydi. Nitekim Poco F2 Pro V12.2.1.0.RJKMIXM güncellemesi ile bu gerçekleşti.

POCO F2 PRO V12.2.1.0.RJKMIXM GÜNCELLEMESİ ALDI

V12.2.1.0.RJKMIXM güncellemesi, Poco F2 Pro için global kararlı olarak yayınlanmaya başladı. Güncelleme, Poco F2 Pro kullanıcılarını Android 11 ile tanıştırıyor. Android 11 dışında, çeşitli optimizasyonlar ve geliştirmeler de bu güncellemede mevcut. V12.2.1.0 güncellemesi için daha önce sorunlar olduğu ortaya çıksa da görünüşe bakılırsa Xiaomi sorunları çözdü ve Poco F2 Pro'ya da söz konusu güncellemeyi sundu.

Poco F2 Pro V12.2.1.0.RJKMIXM güncellemesi

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Poco F2 Pro güncellemesinin ne zaman tüm kullanıcılara ulaşacağı ise bilinmiyor. Zira güncelleme parça parça yayınlanıyor. Fakat yaklaşık 3GB'lık güncelleme size ulaşırsa indirmeniz için yapmanız gerekenler gayet basit.

POCO F2 PRO GÜNCELLEMESİ NASIL İNDİRİLİR?

Yeni MIUI güncellemesini indirmek gayet basit bunun için yapılması gerekenler:
Telefonunuzdan Ayarlar ikonuna tıklayın.
Telefon Hakkında'ya gidin.
MIUI sürümü veya Telefonu güncelle kısmına geçin.
Güncellemeyi indir seçeneğine tıklayın.
Böylece Android 11 tabanlı V12.2.1.0.RJKMIXM güncellemesi inmeye başlayacak.

POCO F2 PRO ÖZELLİKLERİ

  • Ekran: 6.67 inç FHD+, Super AMOLED
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
  • RAM: 6 GB ya da 8 GB
  • Depolama Alanı: 128 GB ya da 256 GB
  • Ön Kamera: 20 MP
  • Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 2 MP + 5 MP
  • Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax
  • İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11
  • Batarya: 4.700 mAh (30 watt kablolu hızlı şarj desteği)
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