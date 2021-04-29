POCO F3 resmen Türkiye'de! İşte POCO F3'ün Türkiye fiyatı

POCO F3, Xiaomi'den bağımsız hale gelen POCO markasının yeni amiral gemisi akıllı telefonu olarak görücüye çıktı. POCO F2 Pro'nun üzerine gelen POCO F3, POCO Türkiye tarafından gerçekleştirilen lansman ile birlikte Türkiye'de de tanıtıldı.

POCO F3 ÖZELLİKLERİ İLE NELER VADEDİYOR?

POCO F3'ün özelliklerine biraz göz atalım. POCO F3, 6.67 inç Full HD+ AMOLED DotDisplay ekran ile geliyor ve 120 Hz yenileme hızını destekliyor. HDR10+ desteğine de sahip olan POCO F3, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Telefon, Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisinden güç alıyor ve bu işlemciye 6GB RAM / 8GB RAM ve 128GB / 256GB dahili depolama alanı ile eşlik ediyor. 5G desteğini de bu noktada unutmamak gerek zira POCO F3, Türkiye'de aktif hale gelmesi beklenen 5G teknolojisini de destekliyor.

5.4.520 mAh'lik (33W hızlı şarj) pil kapasitesine sahip POCO F3'ün arka tarafında 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP tele makro kamera kameraya yer veriyor. Ön taraftaki nokta çentikte ise 20 MP'lik bir selfie kamerası var. POCO F3 parmak izi okuyucusunu yan tarafında saklıyor.