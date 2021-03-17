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POCO F3 ve X3 Pro lansmana hazır

17.03.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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POCO F3 ve X3 Pro lansmana hazır

POCO, geçtiğimiz hafta POCO X3 Pro’yu satmaya başladı. Buna ek olarak, yeniden markalanmış bir Redmi K40 olması beklenen POCO F3 hakkında söylentiler de yayıldı. Şimdi markanın küresel Twitter hesabı, her iki cihazın da küresel lansmanının 22 Mart’ta olacağını duyurdu.

POCO nihayet internette dolaşan söylentilere son nokta koydu. Şirket, 22 Mart’ı küresel pazarlar için lansman tarihi olarak belirledi. Lansmanda POCO X3 Pro ve POCO F3 / POCO F3 Pro’nun olması bekleniyor. Çevrim içi etkinlik saat 20.00’de başlayacak ve YouTube’da canlı yayınlanacak. İlgili bir haberdeki iddialara göre ise POCO Hindistan 30 Mart’ta başka bir etkinlik daha düzenleyecek. Bu tarih de #ProFormance etiketiyle resmi POCO Hindistan Twitter hesabı aracılığıyla onaylandı.

Daha önceki bir habere göre, POCO F3’ün (diğer adıyla Redmi K40) Mi 11X olarak Xiaomi markası altında Hindistan’a gelmesi bekleniyor. Spekülasyona göre POCO X3 Pro, duyurulmamış Snapdragon 860 yonga seti ile piyasaya çıkacak.

POCO X3 PRO ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Ek olarak POCO X3 Pro’nun 6/128 GB ve 8/256 GB bellek yapılandırmalarına sahip olması bekleniyor. Cihazın ayrıca 120 Hz ekrana ve hızlı şarjlı 5.200 mAh bataryaya sahip olması öngörülüyor. Hindistan’da fiyatlandırmanın 21.000 INR’den (290 doların biraz altında) başlayacağı söyleniyor. Şimdilik bilinenler bunlardan ibaret. Ancak resmi lansman tarihi olan 22 Mart’tan sonra fiyat bilgisi de dahil olmak üzere her şey netleşecektir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi Hindistan
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