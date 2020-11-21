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POCO M3 en net görselleri ile karşımıza çıktı

21.11.2020 09:57 | Son Güncelleme:
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POCO M3 en net görselleri ile karşımıza çıktı

Xiaomi’nin alt markası olan Pocophone, geçtiğimiz aylarda bağımsızlığını ilan etmiş ve yoluna POCO olarak devam etmeye başlamıştı. Bu süreçte tanıttığı telefonlar ile dikkat çekmeyi başaran firma, şimdi de POCO M3 adını verdiği yeni uygun fiyatlı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor.

Etkinliğinde sayılı günler kala bugün telefonun tüm tasarımını gösteren görsel yayınlandı. Tasarımsal açıdan oldukça hoş görünecek olan bu telefon, renkli telefon kullanmayı sevenlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

POCO M3’te 6.53 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde LCD ekran yer alacak. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 662 11nm yonga setinden alacak olan telefonun 4 GB RAM ve 6 GB RAM’li sürümü bulunacak. Depolama konusunda 64 GB ve 128 GB’lık alan ile gelecek olan telefonda 512 GB’a kadar microSD kart desteği de yer alacak.

Gelelim telefonun kamera tarafında. Telefonun arka bölümünde 48 Megapiksel ana + ultra geniş açılı lens + derinlik sensörü + makro lensli kurulum yer alacak. Ön tarafta ise 8 Megapiksellik selfie kamerası bulunacak.

 Kutusundan Android 10 işletim sistemi ve 22.5W hızlı şarj destekli 6.000mAh kapasiteli batarya ile çıkacak olan telefonun 300 dolar bandında olmasını bekliyoruz.

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