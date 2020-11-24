POCO M3 özellikleri ile karşımıza çıktı

Uygun fiyatlı performans canavarı olacak olan telefon bakalım teknik detayları ile bizlere neler sunacak?

POCO M3 ÖZELLİKLERİ SIZDIRILDI

Sızıntılardaki iddialara göre POCO M3’te 6.53 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde LCD ekran yer alacak. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 662 11nm yonga setinden alacak olan telefonun 4 GB RAM ve 6 GB RAM’li sürümü bulunacak. Depolama konusunda 64 GB ve 128 GB’lık alan ile gelecek olan telefonda 512 GB’a kadar microSD kart desteği de yer alacak.

Gelelim telefonun kamera tarafına. Telefonun arka bölümünde 48 Megapiksel ana + ultra geniş açılı lens + derinlik sensörü + makro lensli kurulum yer alacak. Ön tarafta ise 8 Megapiksellik selfie kamerası bulunacak. Kutusundan Android 10 işletim sistemi ve 22.5W hızlı şarj destekli 6.000mAh kapasiteli batarya ile çıkacak olan telefonun 300 dolar bandında olmasını bekliyoruz.

POCO M3 ÖZELLİKLERİ

6.53 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde LCD ekran

Sekiz çekirdekli Snapdragon 662 11nm yonga seti (4 x 2GHz Kryo 260 + 4 x 1.8GHz Kryo 260 CPU)

Adreno 610 GPU

4GB / 6GB LPPDDR4x RAM

64GB / 128GB (UFS 2.1) dahili depolama birimi

512 GB’a kadar microSD kart desteği

Android 10 / MIUI 12 işletim sistemi

48 Megapiksel ana + ultra geniş açılı lens + derinlik sensörü + makro lens

8 Megapiksel ön kamera

Parmak izi okuyucusu

Su sıçramalarına karşı P2i koruma

Boyutlar: 162.29×77.24×9.6mm

Ağırlık: 198g

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

22.5W hızlı şarj destekli 6.000mAh kapasiteli batarya

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