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POCO M3 Pro 5G artık Hindistan'da

09.06.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi’nin alt markası olan POCO, sürekli olarak yeni akıllı telefonlar piyasaya sürdüğü için oldukça aktif görünüyor. Geçen ay POCO M3 Pro 5G cihazını tanıtan firma, şimdi de aynı telefonu Hindistan’da piyasaya sürdü.

POCO M3 Pro 5G artık Hindistan'da

M3 Pro 5G'nin tasarımı, kasım ayında piyasaya sürülen POCO M3’e benziyor. Ancak cihaz, geçen ay piyasaya sürülen Redmi Note 10 5G’ye benzeyen birçok özelliğe de sahip. M3 Pro 5G, 90 Hz yenileme hızı ve yüzde 91 ekran gövde oranı sunan 6,5 inç Full HD+ ekran ile geliyor. POCO, telefonun içeriği otomatik olarak 30Hz, 50Hz, 60Hz veya 90Hz olarak ayarlayan ekranın DynamicSwitch desteğine sahip olduğunu söylüyor.

POCO M3 PRO 5G'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Cihazın ekranının altında, 6 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.2 ile birleştirilmiş MediaTek Dimensity 700 yonga seti bulunuyor. Depolama kapasitesini 1 TB’a kadar genişletmenize olanak tanıyan bir microSD kart yuvası da mevcut. Kamera bölümüne gelince, üçlü kamera kurulumunda 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamera ile birlikte 48 megapiksel ana kamera var.

Selfie kamera tarafında ise 8 megapiksellik bir kamera var. Telefon, güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip. Ayrıca bir IR blaster ve 3,5 mm kulaklık jakı da var. Cihazdaki bağlantı seçenekleri arasında 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS ve bir USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor.

POCO M3 Pro 5G, kutudan çıktığı haliyle Xiaomi’nin MIUI 12 özel kullanıcı arayüzü ile Android 11 işletim sistemini çalıştırıyor. Telefon 5.000 mAh pil ile geliyor ve 18W şarjı destekliyor.

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İŞTE FİYATI

POCO M3 Pro 5G'nin Hindistan'daki fiyatı 4 GB RAM + 64GB depolama alanına sahip modeli için yaklaşık 192 dolar, 6 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip modeli için ise yaklaşık 220 dolar olarak karşımıza çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Hindistan
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