POCO M3 Pro 5G artık Hindistan'da

M3 Pro 5G'nin tasarımı, kasım ayında piyasaya sürülen POCO M3’e benziyor. Ancak cihaz, geçen ay piyasaya sürülen Redmi Note 10 5G’ye benzeyen birçok özelliğe de sahip. M3 Pro 5G, 90 Hz yenileme hızı ve yüzde 91 ekran gövde oranı sunan 6,5 inç Full HD+ ekran ile geliyor. POCO, telefonun içeriği otomatik olarak 30Hz, 50Hz, 60Hz veya 90Hz olarak ayarlayan ekranın DynamicSwitch desteğine sahip olduğunu söylüyor.

POCO M3 PRO 5G'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Cihazın ekranının altında, 6 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.2 ile birleştirilmiş MediaTek Dimensity 700 yonga seti bulunuyor. Depolama kapasitesini 1 TB’a kadar genişletmenize olanak tanıyan bir microSD kart yuvası da mevcut. Kamera bölümüne gelince, üçlü kamera kurulumunda 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamera ile birlikte 48 megapiksel ana kamera var.

Selfie kamera tarafında ise 8 megapiksellik bir kamera var. Telefon, güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip. Ayrıca bir IR blaster ve 3,5 mm kulaklık jakı da var. Cihazdaki bağlantı seçenekleri arasında 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS ve bir USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor.