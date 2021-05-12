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Poco M3 Pro 5G yüzünü gösterdi!

12.05.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli akıllı telefon üreticisi Poco'nun Poco M3 Pro 5G adını taşıyan yeni akıllı telefonu görüntülendi. Sızan görüntüler, telefonun dikkat çeken bir tasarım ile geleceğini gösteriyor. Peki Poco M3 Pro 5G'den beklentiler neler?

Poco M3 Pro 5G yüzünü gösterdi!

Poco markası akıllı telefon sektöründeki yolculuğuna Poco F1 adını verdiği, döneminin amiral gemisi işlemcisine sahip olan ve fiyat olarak rakiplerinin bir tık altına konumlanan bir cihaz ile başladı. Daha sonra marka, farklı ürün serileri çıkardı. Bunlardan biri Poco M serisiydi. Çinli akıllı telefon üreticisi görünüşe bakılırsa bu seriye yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Bu modelin adı ise Poco M3 Pro 5G.

İŞTE POCO M3 PRO 5G'NİN GÖRÜNTÜSÜ

Poco M3 Pro 5G'nin render görüntüsü bir sızıntı kaynağı aracılığıyla paylaşıldı. Görüntüler, telefonun tasarımını açıkça ortaya koyuyor. Eğer görüntüdeki cihaz M3 Pro 5G ise telefonun üç farklı renkte geleceğini söyleyebiliriz. Ayrıca telefonun 3'lü arka kamera tasarımı da oldukça dikkat çekici görünüyor. Ön tarafta ise nokta çentik bizleri karşılıyor.

POCO M3 Pro 5G

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İŞTE POCO M3 PRO 5G'NİN ÖZELLİKLERİ İÇİN SÖYLENENLER

Poco M3 Pro, Poco M3'ün Snapdragon 662 yongasından yüzde 60 daha hızlı olduğu iddia edilen 5G bağlantısına sahip bir MediaTek Dimensity yonga setine sahip olacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızını destekleyen ekran ve üç renk seçeneği ile gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon 5G
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