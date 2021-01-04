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Poco, Poco F2 hakkında ipucu verdi

04.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Poco, Poco F2 hakkında ipucu verdi

2018’de tanıtılan Poco F1, amiral gemisi yonga seti ve uygun fiyatı sayesinde ilgi odağı olmuştu. Şirket o zamandan beri bir sürü akıllı telefon piyasaya sürdü. Poco, şimdi ise Twitter’da yayınlanan bir videoda F2 ile ilgili ilk sinyalleri verdi.

Poco F1 ile akıllı telefon üreticisi Hindistan'da büyük bir popülerlik kazandı. Bunun en önemli nedeni, cihazın Snapdragon 800 serisi işlemci ve daha fazlası dahil olmak üzere amiral gemisi düzeyinde özelliklerle dolu olması. Poco henüz F2 ile ilgili hiçbir şey açıklamadı, ancak çıkan söylentiler akıllı telefonun Snapdragon 732G SoC tarafından çalıştırılacağı, 120Hz AMOLED ekran ile geleceği ve 4,250 mAh pil ile ters şarj desteğine sahip olacağı yönünde.

 Poco F2, iddialara göre, arkada dörtlü bir kamera kurulumuna (geniş, ultra geniş, makro, derinlik) sahip olacak ve küresel varyantı yerleşik NFC ile birlikte gelecek. Akıllı telefonun kod adı “courbet” ve model adı K9A.

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POCO F2 İKİ FARKLI VERSİYONA SAHİP

Diğer söylentiler, yaklaşan Poco telefonun geniş açılı lens, ultra geniş, makro ve derinlik sensörü içeren dörtlü bir arka kamera kurulumuyla birlikte geleceğini gösteriyor. Akıllı telefonun küresel ve Hint versiyonuna sahip olduğu söyleniyor. Poco cihazının global modeli NFC desteğiyle gelirken, Hint versiyonu NFC’yi desteklemeyecek. Bu bilgiler doğrudan Poco’dan gelmediğinden, temkinli olmanızı ve resmi bilgilerin ortaya çıkmasını beklemenizi öneririz.

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