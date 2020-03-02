Poco tekrar sahneye çıktı

Qualcomm’un 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 730G yonga setinden beslenen Poco telefonunda 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimi bulunuyor. 6.67 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde IPS ekran ile gelen telefonda 120 Hz tazeleme hızına yer verilmiş durumda.

POCO X2 ÖZELLİKLERİ

8 GB RAM / 128 GB dahili depolama birimi opsiyonunu da barındıran X2’de; 64 Megapiksel Sony IMX686 ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı + 2 Megapiksel makro kamera + 2 Megapiksel derinlik algılama sensörlü arka kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 20 Megapiksel çözünürlüğündeki f/2.2 geniş açılı + 2 Megapiksel f/2.4 diyaframlı selfie kamerası bulunuyor.

İŞTE POCO'NUN YENİ TELEFONUNUN FİYATI

27W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefon yaklaşık olarak 225 dolardan satışa sunulacak. 3 Mart 2020 tarihinde başta Hindistan ve Çin’de satışa sunulacak olan telefon, ülkemize gelmeyecek gibi görünüyor.

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