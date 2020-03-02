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Poco tekrar sahneye çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.03.2020 10:49 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda Xiaomi’den ayrılan ve bağımsız olarak yeni telefonu Poco X2 ile karşımıza çıkan firma, K30 modelini resmen 1’e 1 kopyalamıştı. Tipik Çinli hareketini gerçekleştiren firma, bugün yeni telefonunu ne zaman satışa sunacağını açıkladı.

Poco tekrar sahneye çıktı

Qualcomm’un 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 730G yonga setinden beslenen Poco telefonunda 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimi bulunuyor. 6.67 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde IPS ekran ile gelen telefonda 120 Hz tazeleme hızına yer verilmiş durumda.

POCO X2 ÖZELLİKLERİ

8 GB RAM / 128 GB dahili depolama birimi opsiyonunu da barındıran X2’de; 64 Megapiksel Sony IMX686 ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı + 2 Megapiksel makro kamera + 2 Megapiksel derinlik algılama sensörlü arka kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 20 Megapiksel çözünürlüğündeki f/2.2 geniş açılı + 2 Megapiksel f/2.4 diyaframlı selfie kamerası bulunuyor.

İŞTE POCO'NUN YENİ TELEFONUNUN FİYATI

27W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefon yaklaşık olarak 225 dolardan satışa sunulacak. 3 Mart 2020 tarihinde başta Hindistan ve Çin’de satışa sunulacak olan telefon, ülkemize gelmeyecek gibi görünüyor.

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Poco Pocophone Poco X2 Poco X2 özellikleri akıllı telefon

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