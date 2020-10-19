POCO X3 NFC Türkiye'de! İşte POCO X3 NFC'nin fiyatı

POCO X3 NFC, geçtiğimiz ay POCO tarafından resmi olarak tanıtılmıştı. Telefon, Snapdragon 732G işlemcisiyle ve 120 Hz ekran yenileme hızıyla öne çıkıyordu. Poco X3 NFC tanıtıldığında, telefonun Türkiye'de de satışa sunulacağı söyleniyordu. Nitekim bu öngörü doğru çıktı. Xiaomi Türkiye'nin Twitter hesabından paylaştığı üzere POCO X3 NFC Türkiye'de satışa sunuldu.

POCO X3 NFC ÖZELLİKLERİ

POCO X3 NFC fiyat bilgisine geçmeden önce, POCO X3 NFC'nin özelliklerine odaklanalım. Telefon yukarıda da belirttiğimiz üzere bünyesinde Snapdragon 732G işlemcisine yer veriyor. Bu işlemciye 6GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 6,67 inçlik Full HD+ 120 Hz LCD bir ekran bulunduran X3 NFC, 33W hızlı şarj destekli 5.160 mAh değerinde bir pil ile geliyor. Telefonun kameraları ise 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor. Son olarak POCO X3'ün ön kamerasının 20 MP çözünürlüğünde olduğunu ve Android 10 işletim sistemiyle geldiğini belirtelim.