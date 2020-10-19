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POCO X3 NFC Türkiye'de! İşte POCO X3 NFC'nin fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.10.2020 17:19 | Son Güncelleme

POCO X3 NFC, Türkiye'de satışa çıktı. POCO'nun geçtiğimiz ay tanıttığı POCO X3 NFC, 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri ile Türkiye'de satışa sunuldu. Peki POCO X3 NFC fiyatı ne kadar?

POCO X3 NFC Türkiye'de! İşte POCO X3 NFC'nin fiyatı

POCO X3 NFC, geçtiğimiz ay POCO tarafından resmi olarak tanıtılmıştı. Telefon, Snapdragon 732G işlemcisiyle ve 120 Hz ekran yenileme hızıyla öne çıkıyordu. Poco X3 NFC tanıtıldığında, telefonun Türkiye'de de satışa sunulacağı söyleniyordu. Nitekim bu öngörü doğru çıktı. Xiaomi Türkiye'nin Twitter hesabından paylaştığı üzere POCO X3 NFC Türkiye'de satışa sunuldu.

POCO X3 NFC ÖZELLİKLERİ

POCO X3 NFC fiyat bilgisine geçmeden önce, POCO X3 NFC'nin özelliklerine odaklanalım. Telefon yukarıda da belirttiğimiz üzere bünyesinde Snapdragon 732G işlemcisine yer veriyor. Bu işlemciye 6GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 6,67 inçlik Full HD+ 120 Hz LCD bir ekran bulunduran X3 NFC, 33W hızlı şarj destekli 5.160 mAh değerinde bir pil ile geliyor. Telefonun kameraları ise 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor. Son olarak POCO X3'ün ön kamerasının 20 MP çözünürlüğünde olduğunu ve Android 10 işletim sistemiyle geldiğini belirtelim.

POCO X3 NFC

POCO X3 NFC FİYATI

POCO X3 NFC fiyatı 64 GB'lık model için 2.999 TL, 128 GB'lık model için ise 3.199 TL olarak belirlenmiş durumda. Xiaomi Türkiye Garantili olarak satılan telefon, mavi ve gri renk seçenekleriyle satın alınabiliyor. Xiaomi Türkiye Twitter hesabı, bu fiyatların ön siparişe özel fiyat olduğunu belirtiyor.

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