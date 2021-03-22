Poco X3 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Poco bugün Poco F3 ile birlikte önemli bir duyuruya imza attı. Zira firma, amiral gemisi bir model tanıtımını gerçekleştirmiş oldu. Ancak etkinlikte Poco F3 ile birlikte bir model daha sahneye çıktı. Bu model, Poco X3 Pro oldu.

POCO X3 PRO ÖZELLİKLERİ

Poco X3 Pro'nun özelliklerine geçmeden önce telefonun tasarımının Poco X3'e benzediğini söyleyelim. Tabi bu çok şaşırılması gereken bir durum değil. Akıllı telefon, Poco X3'ün biraz daha geliştirilmiş bir sürümü. Bunu kanıtlayan unsurlardan biri de telefonun işlemcisi. Zira Poco X3 Pro gücünü Snapdragon 860 işlemcisinden alıyor. Telefon 6,67 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip LCD bir ekran ile geliyor. Poco X3'te olduğu gibi nokta çentiğe sahip olan telefonun ekranı, aynı zamanda 20 MP'lik bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. 6 GB/8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanına destek veren telefonun, 33W hızlı şarj destekli 5.160 mAh'lik bir pili var.

Poco X3 Pro'nun kameralarına geçelim. Telefon, 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapan dörtlü bir kamera kurulumuna sahip.