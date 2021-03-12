Poco X3 Pro yakında tanıtılabilir!

Yayınlanan bir poster, #PROformance etiketi ile birlikte, şirketin Hindistan’daki POCO F1 modelinin yerini alacağını açıkladı. Ama bizi en çok ilgilendiren şey, Poco X3 Pro’nun 30 Mart’ta piyasaya çıkacağının ipucunun verilmiş olması. Metinde “Pro” nun vurgulanması gibi, cihazı diğer karakterlerden farklı kılmak için de “30 M” vurgulanmış. Bu afişe bakılırsa, POCO bize X3 Pro’nun 30 Mart’ta piyasaya sürüleceğini söylüyor olabilir.

POCO X3 PRO ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

POCO’nun POCO F1’i piyasaya sürmesinin üzerinden tam olarak 30 ay geçti. X3 Pro daha önce M2012K11AG model numarasını taşıyan bir sertifikaya sahipti. Sızıntılardaki liste, cihazın Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inçlik bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca telefefonun 5.200 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor. POCO X3 Pro’nun Snapdragon 855/855 Plus yonga setinin yükseltilmiş hali olan Snapdragon 860 ile güçlendirilmesi bekleniyor. Ancak yonga seti, 5G değil, yalnızca 4G bağlantı desteği ile gelecek. Ayrıca telefonun 6GB + 128GB ve 8GB + 256GB varyantların da gelmesi öngörülüyor. Tahminlere bakılırsa mevcut renk seçenekleri Mavi, Siyah ve Bronz renk seçeneklerini içerecek.

X3 Pro, Avrupa’da 250 € ‘luk bir başlangıç fiyatı ile piyasaya sürülebilir. Şimdilik bilinenler bu kadar ancak zaman geçtikçe ürün hakkında daha fazla ayrıntı bulmayı umuyoruz.

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