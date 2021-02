Poco yeni logosunu tanıttı! İşte akıllı telefon şirketinin yeni logosu

Poco akıllı telefonları ile pazarda önemli bir yer tutuyor. Özellikle Hindistan pazarında Poco, söz konusu raporlara göre oldukça başarılı bir profil çiziyor. Kısa süre önce Xiaomi'den ayrılan ve bağımsız bir marka olarak yoluna devam eden Poco, şimdi ise bir sürpriz yaptı ve yeni logosu ile karşımıza çıktı.

Poco'nun yeni logosu, bir emoji karması gibi görünüyor. Zira logonun içindeki ilk ''o'' harfinde melek ve şeytanı tek bir yüzde simgeleyen bir emoji yer alıyor. Bu emoji, aynı zamanda şirketin maskotunu da oluşturuyor. Yeni logonun yapısı bizlere Poco'nun tıpkı daha dinamik bir marka olma yönünde adımlar attığını ortaya koyuyor. En azından bizim fikrimiz bu yönde.

Akıllı telefon üreticisi, yeni logosunu ve maskotunu ise şimdilik global pazarda kullanmayacak. Açıklamalara göre yeni logo ve maskot Hindistan pazarına özel olacak. Daha sonra marka kimliğini oluşturan bu iki yeniliğin global pazarda da yer alması muhtemel.

