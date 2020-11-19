POCO, yeni telefonu POCO M3 için tarih verdi

POCO’nun 24 Kasım 2020 tarihinde tanıtacağı POCO M3 modeli özellikleri ile karşımıza çıktı.

POCO M3 GELİYOR

Sızıntılardaki iddialara göre POCO M3’te 6.53 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde LCD ekran yer alacak. Gücünü sekiz çekirdekli 11 nm'lik Snapdragon 662 yonga setinden alacak olan telefonun 4 GB RAM ve 6 GB RAM’li sürümü bulunacak.

Depolama konusunda 64 GB ve 128 GB’lık alan ile gelecek olan telefonda 512 GB’a kadar microSD kart desteği de yer alacak. Gelelim telefonun kamera tarafına. Telefonun arka bölümünde 48 Megapiksel ana + ultra geniş açılı lens + derinlik sensörü + makro lensli kurulum yer alacak. Ön tarafta ise 8 Megapiksellik selfie kamerası bulunacak.

Kutusundan Android 10 işletim sistemi ve 22.5W hızlı şarj destekli 6.000 mAh kapasiteli batarya ile çıkacak olan telefonun 300 dolar bandında olmasını bekliyoruz.

POCO M3 ÖZELLİKLERİ

6.53 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde LCD ekran

Sekiz çekirdekli Snapdragon 662 11nm yonga seti (4 x 2GHz Kryo 260 + 4 x 1.8GHz Kryo 260 CPU)

Adreno 610 GPU

4GB / 6GB LPPDDR4x RAM

64GB / 128GB (UFS 2.1) dahili depolama birimi

512 GB’a kadar microSD kart desteği

Android 10 / MIUI 12 işletim sistemi

48 Megapiksel ana + ultra geniş açılı lens + derinlik sensörü + makro lens

8 Megapiksel ön kamera

Parmak izi okuyucusu

Su sıçramalarına karşı P2i koruma

Boyutlar: 162.29×77.24×9.6mm

Ağırlık: 198g

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

22.5W hızlı şarj destekli 6.000mAh kapasiteli batarya

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