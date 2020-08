Poco yöneticisi tweet attı, merakla beklenen Poco X3'ün ilk özelliği belli oldu!

Poco X3 için hareketlilik sürüyor. Daha önce Poco Ürün Pazarlama Yöneticisi Angus Kai Ho Ng, 4 farklı Poco X3 tasarımı sunarak hem telefonun geleceğini resmen doğrulamış hem de Poco X3'ün olası tasarımını Twitter hesabı üzerinden paylaşmıştı. Poco'nun kıdemli yöneticisi bu kez ise Poco X3'ün kamera yeteneklerine odaklandı ve Poco X3'ün ilk özelliğini paylaştı.

Angus Kai Ho Ng, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı tweette, Poco X3'ün 64 MP çözünürlüğünde bir kamera ile geleceğini doğruladı. Yönetici tweetinde '' POCO X3'in kamerasını test ediyoruz. Gerçekten normal bir 64 MP'den çok daha fazlası. Çok yakında paylaşacağımız birçok harika özellik. Her iki fotoğraf da POCO X3 ile çekildi.'' dedi. Böylece Poco X3'ün ilk özelliğini yani telefonun 64 MP'lik ana kamera ile geleceğini ve Pro moduna sahip olacağını açıklamış oldu.

Testing out the camera set-up with the latest #POCOX3

It's really more than just a normal 64MP????????

Lots of cool awesome features to share very soon!



Both photos were taken by POCO X3 ☺️#POCOisBack #POCOX3 NFC pic.twitter.com/eBCLe8WZ4d