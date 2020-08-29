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Poco yöneticisi tweet attı, merakla beklenen Poco X3'ün ilk özelliği belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.08.2020 18:03 | Son Güncelleme

Poco Ürün Pazarlama Yöneticisi Angus Kai Ho Ng, Poco X3'ün ilk özelliğini onayladı. Yönetici, resmi Twitter hesabı üzerinden bir tweet atarak Poco X3'ün kamera özelliklerini paylaştı.

Poco yöneticisi tweet attı, merakla beklenen Poco X3'ün ilk özelliği belli oldu!

Poco X3 için hareketlilik sürüyor. Daha önce Poco Ürün Pazarlama Yöneticisi Angus Kai Ho Ng, 4 farklı Poco X3 tasarımı sunarak hem telefonun geleceğini resmen doğrulamış hem de Poco X3'ün olası tasarımını Twitter hesabı üzerinden paylaşmıştı. Poco'nun kıdemli yöneticisi bu kez ise Poco X3'ün kamera yeteneklerine odaklandı ve Poco X3'ün ilk özelliğini paylaştı.

POCO X3'ÜN ANA KAMERASI KESİNLEŞTİ

Angus Kai Ho Ng, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı tweette, Poco X3'ün 64 MP çözünürlüğünde bir kamera ile geleceğini doğruladı. Yönetici tweetinde '' POCO X3'in kamerasını test ediyoruz. Gerçekten normal bir 64 MP'den çok daha fazlası. Çok yakında paylaşacağımız birçok harika özellik. Her iki fotoğraf da POCO X3 ile çekildi.'' dedi. Böylece Poco X3'ün ilk özelliğini yani telefonun 64 MP'lik ana kamera ile geleceğini ve Pro moduna sahip olacağını açıklamış oldu.

Poco X3'ten paylaşılan fotoğraflara baktığımızda ise bizi oldukça net fotoğraflar karşılıyor. Fotoğrafların bir amiral gemisi akıllı telefon tarafından çekilmiş gibi durduğunu söylemek mümkün. Telefonun fotoğrafına yaklaştığımızda ise dikkatimizi bir nokta çekiyor. Bu noktada Poco X3'ün yan tarafa entegre edilmiş bir parmak izi okuyucuya yer verdiğini görüyoruz. Bunun dışında telefonda Redmi Note 9 serisinde olduğu gibi nokta çentik bulunuyor. Bu da fotoğraf üzerinde çeşitli oynamalar yapıldığında ortaya çıkıyor.

Poco X3 özellikleri

POCO X3'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Poco X3 özellikleri için henüz kesin bir şey söylemek güç. Fakat tahminlere göre Poco X3, 6,67 inç büyüklüğünde, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip bir ekran ile gelecek. Telefon gücünü ise Snapdragon 732 işlemcisinden alacak. Bataryası ise 5.160 mAh olacak. Bakalım Poco X3 resmi olarak lanse edildiğinde bu özellikler tablosuyla karşılaşacak mıyız?

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