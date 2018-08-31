Pocophone F1’in satılacağı 65 ülke açıklandı!

Genel olarak agresif fiyat politikasıyla tanınan bir marka olan Xiaomi, geçtiğimiz günlerde tanıttığı Pocophone F1 modeliyle kendisini de aşmıştı. Amiral gemisi sınıfına hitap eden telefonun 330 euro gibi düşük bir fiyattan satışa sunulacak olması, teknoloji dünyasında büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Xiaomi büyük merak uyandıran amiral gemisi modeli Pocophone F1’in satışa sunulacağı 65 ülkenin tamamını açıkladı. Peki bu ülkeler arasında Türkiye’de var mı? Bu sorunun yanıtını vermeden önce, bilmeyenler ya da unutanlar için telefonun özelliklerini tekrardan hatırlatalım.

Pocophone gücünü Qualcomm’un en güçlü yonga seti Snapdragon 845’ten alıyor. Sistemini 8GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 256GB. 1080 x 2246 piksel çözünürlüğünde 6.18 inçlik çentikli bir ekranla gelen Pocophone, 4000 mAh’lık bir bataryadan besleniyor.

Arka tarafında 12MP + 5MP’lik çift kamera modülü bulunduran telefonun ön kamerası ise 20MP.

Telefonun özelliklerini de hatırlattığımıza göre şimdi bu cihazın satılacağı ülkelere bir göz atalım. Xiaomi tarafından yayınlanan listeye aşağıdan bakabilirsiniz.

Göründüğü üzere 63 ülkelik listenin içerisinde Türkiye yer almıyor. Bu gerçekten üzücü bir durum. Muhtemelen ithalatçılar vasıtasıyla Pocophone F1 ülkemize gelecektir fakat fiyatı biraz daha tuzlu olacaktır.

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