HABER

Pocophone F1’in satılacağı 65 ülke açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2018 09:34 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı en ucuz amiral gemisi modeli olma özelliğini taşıyan Pocophone F1 Türkiye’de satışa sunulacak mı? İşte bu sorunun yanıtı.

Pocophone F1’in satılacağı 65 ülke açıklandı!

Genel olarak agresif fiyat politikasıyla tanınan bir marka olan Xiaomi, geçtiğimiz günlerde tanıttığı Pocophone F1 modeliyle kendisini de aşmıştı. Amiral gemisi sınıfına hitap eden telefonun 330 euro gibi düşük bir fiyattan satışa sunulacak olması, teknoloji dünyasında büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Xiaomi büyük merak uyandıran amiral gemisi modeli Pocophone F1’in satışa sunulacağı 65 ülkenin tamamını açıkladı. Peki bu ülkeler arasında Türkiye’de var mı? Bu sorunun yanıtını vermeden önce, bilmeyenler ya da unutanlar için telefonun özelliklerini tekrardan hatırlatalım.

Pocophone gücünü Qualcomm’un en güçlü yonga seti Snapdragon 845’ten alıyor. Sistemini 8GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 256GB. 1080 x 2246 piksel çözünürlüğünde 6.18 inçlik çentikli bir ekranla gelen Pocophone, 4000 mAh’lık bir bataryadan besleniyor.

Arka tarafında 12MP + 5MP’lik çift kamera modülü bulunduran telefonun ön kamerası ise 20MP.

Telefonun özelliklerini de hatırlattığımıza göre şimdi bu cihazın satılacağı ülkelere bir göz atalım. Xiaomi tarafından yayınlanan listeye aşağıdan bakabilirsiniz.

Göründüğü üzere 63 ülkelik listenin içerisinde Türkiye yer almıyor. Bu gerçekten üzücü bir durum. Muhtemelen ithalatçılar vasıtasıyla Pocophone F1 ülkemize gelecektir fakat fiyatı biraz daha tuzlu olacaktır.

Bu hafta çıkacak oyunlar

PARTNERPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeniPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeni
Yeni iPhone modellerinde 3D Touch olmayacak!Yeni iPhone modellerinde 3D Touch olmayacak!
Ferrari 488 Pista Spider Cabriolet resmiyet kazandıFerrari 488 Pista Spider Cabriolet resmiyet kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Qualcomm

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Ünlü iş adamı küçük erkek çocuklarla yakalandı

Ünlü iş adamı küçük erkek çocuklarla yakalandı

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oturma odasını sinemaya çevirin

Oturma odasını sinemaya çevirin

Google Pixel 3, 9 Ekim’de tanıtılacak

Google Pixel 3, 9 Ekim’de tanıtılacak

Kalaşnikof elektrikli otomobil işine giriyor!

Kalaşnikof elektrikli otomobil işine giriyor!

GFXBench 5.0 ile daha sağlıklı sonuçlar alınıyor

GFXBench 5.0 ile daha sağlıklı sonuçlar alınıyor

Google Duo şimdi iPad’de

Google Duo şimdi iPad’de

Yeni iPhone modellerinde 3D Touch olmayacak!

Yeni iPhone modellerinde 3D Touch olmayacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.