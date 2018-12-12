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Pocophone F1 kullanıcılarına Android Pie müjdesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.12.2018 10:01 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylar Türkiye pazarında da satışa sunulan Pocophone F1, Android 9.0 Pie güncellemesine sonunda kavuştu. İşte detaylar!

Pocophone F1 kullanıcılarına Android Pie müjdesi!

Çin'in yükselen yıldızlarından biri olan Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Pocophone F1 modelini Türkiye pazarında da piyasaya sürülmüştü. Eski sürüm Android işletim sistemi ile gelen telefon Android 9.0 Pie güncellemesi almaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde beta sürecinde olan ve yalnızca Çin'deki kullanıcıların yararlanabileceği güncelleme artık herkes için kullanılabilir durumda. Yeni güncelleme ile beraber sadece Android 9.0 Pie değil arayüz olarak da MIUI 10 da telefona geliyor.

Telefonlarına hızlı güncelleme vermesiyle bilinen Xiaomi, yeni model telefonları için de aynı hızla güncelleme çalışmalarına başlamış gibi duruyor. Düşük fiyatı ve kaliteli duruşu ile sınıfının en iyilerinden biri olan Pocophone F1, fiyatı ile de Türk kullanıcılarının yüzünü güldürmeyi başaran bir cihaz.
Pocophone F1 kullanıcılarına Android Pie müjdesi!

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İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630 GPU
Bellek: 6GB/8GB RAM, 64GB/128GB/256GB Depolama
Ekran: 6.18 inç (2246×1080 piksel) Full HD+
Arka Kamera: 12MP, f/1.9 diyafram, Sony IMX363 sensör + 5MP

Ön Kamera: 20MP, ƒ/2.0 diyafram
Batarya: 4000mAh, Quick Charge 3.0

Pocophone F1, 182 gramlık ağırlığının yanı sıra suya dayanıklılık özelliği ile birlikte jiroskop hall sensörü, yakınlık sensörü, ivme ölçer ve ortam ışığı sensörü gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
POCOPHONE F1 Android Pie teknoloji

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