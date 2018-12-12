Çin'in yükselen yıldızlarından biri olan Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Pocophone F1 modelini Türkiye pazarında da piyasaya sürülmüştü. Eski sürüm Android işletim sistemi ile gelen telefon Android 9.0 Pie güncellemesi almaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde beta sürecinde olan ve yalnızca Çin'deki kullanıcıların yararlanabileceği güncelleme artık herkes için kullanılabilir durumda. Yeni güncelleme ile beraber sadece Android 9.0 Pie değil arayüz olarak da MIUI 10 da telefona geliyor.

Telefonlarına hızlı güncelleme vermesiyle bilinen Xiaomi, yeni model telefonları için de aynı hızla güncelleme çalışmalarına başlamış gibi duruyor. Düşük fiyatı ve kaliteli duruşu ile sınıfının en iyilerinden biri olan Pocophone F1, fiyatı ile de Türk kullanıcılarının yüzünü güldürmeyi başaran bir cihaz.

Pocophone F1 kullanıcılarına Android Pie müjdesi!

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