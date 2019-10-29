Podgorica'da "Türkiye-Karadağ Dostluk Konseri" düzenlendi

PODGORİCA (AA) - Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Türkiye ile Karadağ arasındaki diplomatik ilişkilerin 140'ıncı yılı dolayısıyla dostluk konseri düzenlendi.

Başkentteki Ulusal Tiyatro binasında düzenlenen "Türkiye Karadağ Dostluk Konseri"nde, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi Ömer Yöndem yönetiminde Karadağ Senfoni Orkestrası sahne aldı.

Konserde, opera sanatçısı Ömer Türkmenoğlu tarafından Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyov'un "Arşın Mal Alan" opereti ile Fikret Amirov'un "Sevil" operası da sahnelendi.

Karadağ Kültür Bakanlığı ile Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği himayesinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Karadağ Müzik Merkezi tarafından düzenlenen konsere, Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajovic ve Kültür Bakanı Aleksandar Bogdanovic'in yanı sıra Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, Podgorica Belediye Başkanı İvan Vukovic ve çok sayıda davetli katıldı.

