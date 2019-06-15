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Podyuma "kelebek çocuklar" için çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 22:08 | Son Güncelleme

Marmaris'te düzenlenen defilede modacı Yıldırım Mayruk ile Can Çapar'ın yaz koleksiyonları sergilendi - Defileden elde edilen gelir, kelebek hastalığıyla mücadele çalışmalarında kullanılacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kelebek hastası çocuklar yararına defile düzenlendi.

Nadir görülen ve "kelebek hastalığı" olarak bilinen hastalıkla dünyaya gelen çocuklara yardım amacıyla başlatılan "Kelebek Çocuklar" projesi kapsamında düzenlenen defilede, modacı Yıldırım Mayruk ile Can Çapar'ın 2019 yaz koleksiyonları tanıtıldı.

Siteler Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen defilede, iki koleksiyonda yer alan 84 parça modaseverlerin beğenisine sunuldu.

Kıyafetleri mankenler Günay Museyeva, Ece Gürsel, Tuğçe Sarıkaya, Ebru Öztürk, Seviye İkbal, Yana Shmidt, Olga Zaremba, Erzhena Sandakova, Zeliha Çal, Alona Bukreeva ve Anastasiia Gorel tanıttı.

Defileden elde edilen gelir, kelebek hastalığıyla mücadele çalışmalarında kullanılacak.

- "Çocukların yaralarına merhem olacak"

Kelebek Çocuklar Derneği Başkanı Fulden Uras, Marmaris'te bir ilke imza atıldığını belirterek, "Can Çapar ve Yıldırım Mayruk'a çok teşekkür ediyorum. Defile çocuklarımızın yaralarına merhem olacak." dedi.

Kelebek çocuklara dikkati çekmek istediklerini dile getiren Uras, "Çaresi olmayan bir hastalık. Dünyada 20 bin, Türkiye'de bin 500 hasta var. Her geçen gün hasta çocuklarımıza daha çok fayda sağlıyoruz." diye konuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ilçe için çok değerli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Müzik ve görsel şovlarla renklendirilen defilenin organizatörü Serkan Göknur, sadece defile değil aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olarak gördükleri bu özel gecede kalbi kelebek çocuklar için atan tüm modaseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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