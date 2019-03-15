Podyumda yaptığı hareketle olay olan Hatice hakkında flaş karar

Bir derginin moda defilesi için ünlü isimlerle birlikte podyuma çıkan şarkıcı Hatice taşıdığı transparan kıyafetle yaptığı şovla bir anda magazin gündemine oturdu. Podyumda yürüyüşünü sergiledikten sonra transparan kıyafetinin etek kısmını kaldıran ve konuklara poposunu gösteren Hatice o zamandan bu yana pek çok kesim tarafından yoğun bir şekilde eleştiriliyor.

“KAFAMDAN VURULMUŞA DÖNDÜM”

Hatice’nin bu hareketine gösterilen tepkiler arasında belki de en dikkat çekeni kıyafetini taşıdığı modacı Muammer Ketenci’den geldi. Ketenci böyle bir hareketi beklemediğini söyleyerek şu lafları sarf etti:

“Hatice o hareketi yaptığında ben backstage’deydim. Bu hareketi akşam 21.30-22.00 sularında gördüm. Kafamdan vurulmuşa döndüm. Hatice’yi çok severim. Kendisini defalarca ikaz ettiğimi de benim çalışanlarım da bilir… Hatice provaya geldiğinde onu ikaz ettim. Hatice zıpır bir kız, yerinde durmuyor. ‘Yok Muammer öyle şey olur mu? Podyum deneyimim olacak benim” dedi. Hatice’nin bu hareketi yapacağını bilip ona bunu giydirmemem gerekiyordu.”