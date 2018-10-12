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Poems sendromu sonu oluyordu! 29 kiloya kadar düştü, konuşamaz hale geldi ama...

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.10.2018 09:39 | Son Güncelleme

5 yıl önce futbol oynarken poems sendromu teşhisi konan 32 yaşındaki Burak Güneş,4 ay hastanede kaldı. Poems sendromu yüzünden 5 ay boyunca konuşamayan Burak Güneş, sürekli zayıflayarak 29 kiloya kadar düştü.

Poems sendromu tedavisi boyunca zor günler geçiren Burak Güneş, tedavisini sporla destekleyerek hastalığını yenmeyi başardı ve hayata yeniden tutundu.

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Adıyaman'da amatör ligde futbol oynadığı sırada nadir görülen bir hastalık olan "poems sendromu" teşhisi konulan Burak Güneş, tedavi sürecini sporla destekleyerek hayata tutundu.
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Burak Güneş'in (32) yaklaşık 5 yıl önce amatör ligde futbol oynadığı sırada bacak adalelerinde çekme meydana geldi. Kentteki doktorların teşhis koyamaması üzerine Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine sevk edilen Burak Güneş'e, "poems sendromu" teşhisi kondu.
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Rahatsızlığı nedeniyle sürekli zayıflayan ve 29 kiloya kadar düşen Güneş, gördüğü tedavi ve sporun desteğiyle hastalığını yenmeyi başardı. Amatör futbolcunun şimdiki hedefi ise fitness branşında Türkiye şampiyonu olmak.
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Burak Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalanmadan önce amatör ligde futbol oynadığını, arkadaşlarının kendisine "Romario Burak" dediklerini belirtti. Bu dönemde bacak adalelerinde çekme ve karın ağrısı şikayetleri ortaya çıktığını dile getiren Güneş, şunları anlattı:
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"Zaman geçtikçe daha kötü olmaya başladım. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdum ama teşhis konulamadı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildim. Buradaki doktorlar da 'karnımda sıvı olduğunu ve asit oluştuğunu' söylediler ama bir türlü teşhis koyamadılar. Bu süreçte kilo vermeye başladım. Yemek yiyemez ve yürüyemez hale geldim. Karnım şişmeye başladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine sevk edildim. Burada karnımdan sıvı aldılar ama yine şişti. Ayağa kalkamaz hale geldim, yatağa mahkum oldum. Karın bölgesinden doku aldılar, cilt kanseri olabileceğim üzerinde durdular ama ondan da bir şey çıkmadı. En sonunda hastalığıma poems sendromu teşhisi konuldu. Ameliyat oldum, kemoterapi ilacı kullandım. Bunun üzerine yavaş yavaş kilo almaya başladım."
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4 AY HASTANEDE YATTI, 5 AY KONUŞAMADI

4 AY HASTANEDE YATTI, 5 AY KONUŞAMADI
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat edildiğini ve burada 4 ay yatarak tedavi gördüğünü ifade eden Güneş, halsiz düştüğü için yaklaşık 5 ay da konuşma güçlüğü çektiğini aktardı.
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Güneş, ameliyatın ardından iyileşmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:
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"Antrenörlerime durumu anlattım. Onlar da sağ olsunlar maddi ve manevi yardımcı oldular. Hocalarımın desteğiyle yaklaşık bir yıldır fitness ile uğraşıyorum. Spor yapınca kendimi daha iyi hissettim ve sabrettim. Şu an çok şükür yürüyorum. 29 kilodan 60 kiloya çıktım. Sağlık durumum iyi. Ölümden döndüm. Doktorlar 'milyonda bir görülen hastalığa yakalandığımı' söyleyip 'Kurtuluşun olmaz.' dediler ama bugünkü halimi görünce çok şaşırdılar. Allah'tan hiçbir zaman ümit kesilmez."
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Burak Güneş, hedefinin fitness branşında Türkiye şampiyonluğu olduğunu sözlerine ekledi.
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Antrenör Mustafa Küçükkaya ise Burak Güneş'in yaklaşık bir yıldır fitness yaptığını belirterek, "Kendisinin hedefi var. Fitness branşında Türkiye şampiyonu olmak istiyor. Doktorlar bile kurtuluşunun zor olduğunu söylemişlerdi. Bizim yardımlarımız ve kendisinin azmiyle şu an çok iyi seviyeye geldi. İnşallah hedefine ulaşacak." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman poems sendromu Burak Güneş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
muhtemelen vücuduna kas yapmak için değişik maddeler enjekte etmiş.
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