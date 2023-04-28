YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Poğaça Tarifleri
  4. Pofuduk pastane poğaçası tarifi! Hakiki pastane poğaçası nasıl yapılır?

Pofuduk pastane poğaçası tarifi! Hakiki pastane poğaçası nasıl yapılır?

28.04.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pastane poğaçasının yumuşaklığını ve pofudukluğunu evde yapamıyorsanız daha önce bu tarifi denememişsiniz demektir. Evde yapılan pastane poğaçası tarifi ile yumuşacık poğaçalara kavuşabilirsiniz. Hakiki pastane poğaçası nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz

Pofuduk pastane poğaçası tarifi! Hakiki pastane poğaçası nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç adet 15
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon 279kal

Poğaçalar çay saatlerinin ve kahvaltıların en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Pastane poğaçasının lezzeti yiyen herkesi şaşırtıyor. Tüm evinizi saracak mis gibi kokulu pastane poğaçası tarifini kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 1 paket kuru maya
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1,5 su bardağı ılık su
  • 1,5 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 8 - 8,5 su bardağı un
  • Üzeri için:
  • 1 tatlı kaşığı su
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 tatlı kaşığı sıvı yağ

TARİF

  • Kuru maya ve toz şekeri bir kabın içerisine alın.
  • Üzerine ılık süt ve ılık suyu ilave ederek şeker eriyene kadar güzelce karıştırın.
  • Ardından sıvı yağı da ekleyerek karıştırmaya devam edin.
  • Üzerine azar azar un ilave etmeye başlayın. Bu aşamada tuzu da ekleyin. Unu çok kontrollü bir şekilde ilave ederek güzelce yoğurun.
  • Yumuşak kıvamda bir hamur elde edin.
  • Üzerini streç filmle kapatarak oda sıcaklığında 40 dakika kadar mayalandırın. Eğer kış mevsiminde mayalandırma yapıyorsanız daha ılık bir ortamda 1 saat kadar mayalandırın.
  • Mayalanan hamurdan avuç içi büyüklüğünde bezeler elde ederek yuvarlak bir şekil verin. Dilerseniz bu aşamada içlerine harç da koyabilirsiniz.
  • Hazırladığınız hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
  • Yumurta sarısı, yağ ve suyu bir kapta karıştırın. Poğaçaların üzerine fırça yardımıyla sürün. Ardından da çatalla şekil verin.
  • 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar üzeri kızarıp tam poğaçalar tam kabarana kadar pişirin. Ardından çıkarıp biraz dinlendirdikten sonra servis edin.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayatlamayan sodalı poğaça tarifi! Puf puf kabarırBayatlamayan sodalı poğaça tarifi! Puf puf kabarır
Anahtar Kelimeler:
nasıl yapılır pastane poğaça tarifi pastane poğaçası tarifi

En Çok Okunan Haberler

Yanan lüks sitede dairesi vardı! İlk paylaşım geldi

Yanan lüks sitede dairesi vardı! İlk paylaşım geldi

Bebek senaryosuyla gündem olmuştu! TikTokçu Mükremin Gezgin estetiklerine yenisini ekledi! "Birini öpmeye kalksa..."

Bebek senaryosuyla gündem olmuştu! TikTokçu Mükremin Gezgin estetiklerine yenisini ekledi! "Birini öpmeye kalksa..."

Transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! “Bak aşırı güzelsin”

Transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! “Bak aşırı güzelsin”

Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuna...

Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuna...

İçinizi ısıtan kabak çorbası tarifi! Bir tabak daha isteyeceksiniz

İçinizi ısıtan kabak çorbası tarifi! Bir tabak daha isteyeceksiniz

Gelinim Mutfakta ıspanaklı volovan tarifi

Gelinim Mutfakta ıspanaklı volovan tarifi

İlginizi Çekebilir

Aylık kirası 30 bin TL, aidatı 5 bin TL... Evini gezdirince gündem oldu

Aylık kirası 30 bin TL, aidatı 5 bin TL... Evini gezdirince gündem oldu

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.