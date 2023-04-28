Pofuduk pastane poğaçası tarifi! Hakiki pastane poğaçası nasıl yapılır?

Pastane poğaçasının yumuşaklığını ve pofudukluğunu evde yapamıyorsanız daha önce bu tarifi denememişsiniz demektir. Evde yapılan pastane poğaçası tarifi ile yumuşacık poğaçalara kavuşabilirsiniz. Hakiki pastane poğaçası nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz
Poğaçalar çay saatlerinin ve kahvaltıların en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Pastane poğaçasının lezzeti yiyen herkesi şaşırtıyor. Tüm evinizi saracak mis gibi kokulu pastane poğaçası tarifini kesinlikle denemeniz gerekiyor.
MALZEMELER
1 paket kuru maya
3 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı tuz
1,5 su bardağı ılık su
1,5 su bardağı ılık süt
1 su bardağı sıvı yağ
8 - 8,5 su bardağı un
Üzeri için:
1 tatlı kaşığı su
1 adet yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı sıvı yağ
TARİF
Kuru maya ve toz şekeri bir kabın içerisine alın.
Üzerine ılık süt ve ılık suyu ilave ederek şeker eriyene kadar güzelce karıştırın.
Ardından sıvı yağı da ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Üzerine azar azar un ilave etmeye başlayın. Bu aşamada tuzu da ekleyin. Unu çok kontrollü bir şekilde ilave ederek güzelce yoğurun.
Yumuşak kıvamda bir hamur elde edin.
Üzerini streç filmle kapatarak oda sıcaklığında 40 dakika kadar mayalandırın. Eğer kış mevsiminde mayalandırma yapıyorsanız daha ılık bir ortamda 1 saat kadar mayalandırın.
Mayalanan hamurdan avuç içi büyüklüğünde bezeler elde ederek yuvarlak bir şekil verin. Dilerseniz bu aşamada içlerine harç da koyabilirsiniz.
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