Poğaça ve börek beyin gelişimini kötü yönde etkiliyor

İSTANBUL, (DHA) - PSİKOLOG Nejla Avcı, Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği seminerde çoğu çocuk olmak üzere toplumun yüzde 50’sinden fazlasında hiperaktive bozukluğu olduğunu söyleyerek anne-babalara uyarılarda bulundu. Aşırı şekerli ve karbonhidratlı yiyeceklerin beyin gelişimini kötü etkilediğini belirten Avcı, “Her türlü poğaça ve börek gibi yiyecekler hiperaktive ve dikkat eksikliği bozukluğuna tavan yaptırıyor. Şeker de verdiği aşırı enerji nedeniyle beyni olumsuz etkiliyor” dedi.

Son zamanlarda özellikle okul çağındaki çocuklarda artış gösteren dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) Bağcılar’da düzenlenen bir programda ele alındı. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Dikkat Eksikliği-Hiperaktive Bozukluğu” isimli seminere anne ve babalar çocuklarıyla katıldı.

Slayt gösterileri eşliğinde sunum yapan Psikolog Şenay Avcı, tanımından belirtilerine ve tedavisine kadar dikkat eksikliği-hiperaktive bozukluğunu detaylarıyla anlattı. Avcı, yaptığı konuşmada, “Dikkat eksikliği genetik ve kalıtsal bir zemin üzerinde oluşan biyolojik ve psikiyatrik bir bozukluktur. Dikkat eksikliği ruhsal değildir. Dikkat eksikliği doğuştan gelen bir bozukluktur ve teşhisini mutlaka psikiyatri koyar. Çocuklar sonradan buna yakalanmıyor. Çevre faktörleri etkiler ama tamamen beyinden gelen dalgalarla ilgili bir problemdir. Aşırı hareketlilik anne karnından itibaren başlar. Hiperaktif çocuklar hep hareketlidir. Buna bağlı olarak başlarına kazalar gelir” dedi.