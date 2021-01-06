PÖH nasıl olunur? Liseden veya PMYO'dan sonda PÖH olma yolu

Polis Özel Harekat adayları, özel eğitimlerini başarıyla tamamladıkları ve gerekli tüm koşulları yerine getirdikleri takdirde PÖH olmaya hak kazanırlar. Yüksek riskli operasyonları yürüten, en modern silah ve araçlarla kuşatılan ve birlik olarak faaliyetini yerine getiren Polis Özel Harekat, son zamanlarda özellikle gençler tarafından oldukça ilgi görmeye başladı. Mesleğin detaylarını ve mesleğe nasıl başvuru yapılacağını araştıran kişilerin en çok sordukları soru "PÖH nedir, nasıl olunur?" oldu. Bu sorunun cevabını ve mesleğe dair tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz.
PÖH nasıl olunur 2020 yılının en çok merak edilen sorularından biri. Bu soruya şöyle yanıt verebiliriz:
Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan polis adaylarının akıllarında "Ön lisans PÖH nasıl olunur?" sorusu olabilir.
"Liseden mezunu PÖH nasıl olunur?" sorusu, liseden mezun olup Polis Özel Harekat'a girmek isteyen gençlerin en çok araştırdığı konulardan biri.
"PÖH nasıl olunur, şartları nelerdir?" sorularının yanıtları şöyle:
Polis Özel Harekat adayları fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat olmak üzere iki ayrı sınava tabii tutulurlar.
Adaylar fiziki yeterlilik sınavında sıçrama, takla, lastikten geçme, slalom koşusu, ağırlık taşıma ve engel etabından sorumlu tutulur. Fiziki yeterlilik sınavına giren adayların başarılı sayılması için erkeklerin 48 saniyede, kadınların ise 53 saniyede parkuru bitirmesi gerekir. Parkuru 40 saniye ve altında bitiren erkekler ile 45 saniye ve altında bitiren kadınlar 100 tam puan alır. 60 puan altında alan adaylar başarısız kabul edilir.
Fiziki yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan adaylar mülakat sınavına girer.
Komisyon bu sınavda adayın psikolojik yeterliliği ve genel kültür bilgisi üzerine değerlendirme yapar. Komisyonda görev alan psikolojik danışmanlar adayın dışa dönüklüğünü, duygusal denge durumunu, sorumluluk bilincini, uyumluluğunu, dürüstlüğünü ve mesleğe olan ilgisini değerlendirir. Değerlendirme sonucu komisyondaki diğer görevlilere iletilir. Ardından aday, başkanlık tarafından hazırlanan soru kartlarından birini seçer ve adayın karttaki konuyla alakalı bir sunum yapması beklenir. Komisyon, adaya sunum sonrasında konu ile alakalı sorular yöneltebilir. Mülakatı başarıyla tamamlayanlar Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenci adayı olma hakkı kazanırlar.
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