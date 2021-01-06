PÖH nasıl olunur? Liseden veya PMYO'dan sonda PÖH olma yolu

Polis Özel Harekat adayları, özel eğitimlerini başarıyla tamamladıkları ve gerekli tüm koşulları yerine getirdikleri takdirde PÖH olmaya hak kazanırlar. Yüksek riskli operasyonları yürüten, en modern silah ve araçlarla kuşatılan ve birlik olarak faaliyetini yerine getiren Polis Özel Harekat, son zamanlarda özellikle gençler tarafından oldukça ilgi görmeye başladı. Mesleğin detaylarını ve mesleğe nasıl başvuru yapılacağını araştıran kişilerin en çok sordukları soru "PÖH nedir, nasıl olunur?" oldu. Bu sorunun cevabını ve mesleğe dair tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

PÖH Nasıl Olunur?

PÖH nasıl olunur 2020 yılının en çok merak edilen sorularından biri. Bu soruya şöyle yanıt verebiliriz:

Polis Özel Harekat olmak isteyen kişilerin öncelikle Polis Eğitim Merkezi'nde eğitim almış olmaları gerekir. Eğitim esnasında veya bitiminde PÖH olmak için başvuruda bulunma seçenekleri vardır.

Polis Eğitim Merkezi öğrencisi olma koşulu haricinde hali hazırda görevine devam eden polisler de PÖH olmak için başvuruda bulunabilir. Başvurular ise Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılır. Başvuruları olumlu sonuçlanan adaylar için uzun ve zor bir süreç başlar. PÖH adayının bu süreçte fiziki yeterlilik testlerini ve mülakat sınavlarını geçmesi gerekir. Ardından PÖH adayları için düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlamalıdır.

PMYO'dan Sonra PÖH Nasıl Olunur?

Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan polis adaylarının akıllarında "Ön lisans PÖH nasıl olunur?" sorusu olabilir.

Aday, PÖH olmak için gerekli şartları sağladığı takdirde PÖH alımlarına başvuru yapabilir.

Başvurusu olumlu sonuçlar adaylar, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavına girer.

Sınavlardan 60 ve üzeri puan alanlar PÖH öğrenci adayı olmaya hak kazanırlar ve PÖH eğitimine katılırlar.

Eğitimini başarıyla bitirenler PÖH olmaya hak kazanırlar.

Liseden Sonra PÖH Nasıl Olunur?

"Liseden mezunu PÖH nasıl olunur?" sorusu, liseden mezun olup Polis Özel Harekat'a girmek isteyen gençlerin en çok araştırdığı konulardan biri.

Lise mezunu olan kişilerin, PÖH olmak için öncelikle Yüksek Öğretim Sınavı'na girmeleri gerekir.

Bu sınavdan yeterli puanı alan kişiler, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarına başvuru yapabilir.

Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar fiziki yeterlilik ve mülakat sınavına tabi tutulur.

Bu sınavlardan da başarıyla geçenlerin 2 yıl boyunca polislik yapma zorunluluğu bulunur.

2 yıllık görev süresini tamamlayan kişiler PÖH alımları başladığında başvuru yapabilir.

PÖH Başvurusunda Gerekli Şartlar Nelerdir?

"PÖH nasıl olunur, şartları nelerdir?" sorularının yanıtları şöyle: