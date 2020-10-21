PÖH timleri Konya’dan dualarla uğurlandı

Konya’da Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Polis Özel Harekat (PÖH) timleri görevlendirildikleri Hakkari’ye dualarla uğurlandı.

PÖH timlerinin Hakkari’de görevlendirilmesi üzerine Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ın katılımıyla Özel Hareket Şube Müdürlüğünde uğurlama programı yapıldı. Bölgedeki huzur ve güvenliğin sağlanmasında büyük önemi olan Polis Özel Harekatın görevlerinde muvaffak olmaları ve sağ salim tekrar dönmeleri için kurban kesildi. Daha sonra Polis Özel Harekat timleri görev yerlerine dualarla uğurlandı.

