Pokemon efsanesi Pokemon:Let's Go ile geri döndü!

90'ların efsane çizgi film ve video oyunları günümüzde popülerliğini korumaları ve yeni video oyunlarıyla rekabet etmeleri bir hayli zor. Ancak bir neslin çocukluk fenomeni Pokemon bu tabuyu yeni nesiller için bile halen popülerliğini koruması nedeniyle yıkıyor diyebiliriz. Bugüne kadar dünya çapında satılan 300 milyondan fazla Pokémon oyunu ve 800 milyondan fazla Pokémon GO yüklemesi ile 1999 yılında Avrupa'ya gelen Pokémon fenomeni Pokémon: Let’s Go, Pikachu! ve Pokémon: Let’s Go, Eevee! ile geri döndü. Bu iki yeni ana Pokémon oyunu, Nintendo'nun dünya çapında 22 milyondan fazla satan ve her zaman, her yerde ve herkesle oynanabilen oyun konsolu Nintendo Switch için özel olarak çıktı. Biz de dünyayı kasıp kavuran Pokemon efsanesinin geri dönüşünü sizler için inceledik. “Bir arkadaşınızla ya da tek başınıza Kanto bölgesini keşfedin, çeşitli Pokémon'ları yakalamak için Poké Ball Plus'ı kullanın ve Pokémon'u aktarmak için Pokémon GO uygulamasına bağlanın!” 1998'de Game Boy için çıkmış olan Pokemon Yellow’dan esinlenen bu iki yapım hemen hepimizin aşina olduğu bir süreci en güncel grafikler ile ve bilumum yeni özellikleriyle bizlere yeniden sunuyor. Oyun içinde pokemon severlerin iyi bildiği Kanto bölgesini, Vermillion Şehri’ni, birinci nesil olarak adlandırılan 151 pokemonu ve buna ek iki yeni pokemonu göreceğiz ve bu durum bizi sık sık hafızamızdaki o güzel günlere götürecek.

Gelelim oyuna… Biz Pokemon: Let’s Go Eevee’yi incelediğimiz için oyuna Eevee ile başladık. Oyundaki ilk pokemonun ve oyun boyunca sana eşlik edecek olan pokemon Eevee ya da Pikachu arasında olacak. Artık tercih sizin. Hangisini daha çok seviyorsanız kararınızı tercihinizi o yönde yapabirsiniz. Bizce ikisi de birbirinden şirin olan bu pokemonlardan birisiyle oyuna başlamak oldukça keyifli. Uzun süre kitleleri peşinden sürükleyen pokemon çizgi filmini izleyenler hatırlar Ash ve Pikachu arasındaki iletişim diğer pokemonlara nazaran çok daha kuvvetli ve özeldi. O yüzden sizin içinde oyuna başlayacağınız Eevee veya Pikachu ile olan ilişkiniz diğer sahip olacağınız pokemonlardan daha özel olacak. Öyle ki arada kendisiyle "play with Eevee" bölümünden ilgilenmek durumunda kalacaksınız. Bence bunu bir zorundalık olarak değil gerçekten severek yapın. Kahramanımız ilerleyen bölümlerde bunu anlıyor ve belki de size sadaketini göstermek adına bazı özel yeteneklerini sergileyebilir. Bence siz mesajıaldınız.

Oyunda dil seçimini yaptıktan hemen sonra karşımıza Pokemon profesörü Oak ve Eevee çıkıyor. Uzun zamandır onu görmeyenler biraz duygusallaşabilir bizden söylemesi. Yeni tanışanlar ise korkmasın sakin insandır. Kendi karakterimizi ve oyun boyunca yanımızda yer alacak olan hem arkadaşımız hem de rakibimizin adını belirleyerek oyuna başlıyoruz. Bu kişi ailenizden biri ya da arkadaşınız da olabilir. Support Play özelliği ile size yardım edebilir. Örneğin; bu özellik sayesinde, iki kişi dünyayı tek bir Joy-Con ve bir Poke Ball Plus (ya da her biri tek bir Joy-Con) kullanarak birlikte keşfetmeleri mümkün. Her ikisi de yanına bir Pokemon alabilir. Savaşlarda, her iki oyuncu da bir Pokemon'u kontrol edebilecek ve kendi stratejilerine göre komutlar verebilir, Poke toplarını aynı anda fırlatarak Pokemon yakalama şansını artırabilirler. Eğer böyle bir isteğiniz varsa Nintendo Switch’in televizyona yansıtma özelliğini kullanarak oldukça keyifli bir rekabetçi oyun düzeni yaratabilirsiniz. Oyunda tatmin edici pek çok değişiklik var bunlardan biri oyun içinde gezinirken çimlerde dolaşan pokemonları görebiliyor olmamız. Eğer onları yakalamak istemiyorsanız yaklaşmamanız ve yanından geçmeniz yeterli. Böylece daha önceki oyunlarda devamlı olarak karşımıza çıkan ve bir süre sonra can sıkıcı hale gelen defalarca aynı pokemonlarla yüz yüze gelme sorunu ortadan kaldırılmış.

Pokemon yakalamak demişken, oyuna gelen değişikliklerden biri de pokemon yakalama sistematiği. Eski pokemon oyunlarında alışık olduğumuz vahşi doğada bir pokemon yakalamak için öncesinde onunla dövüşmemiz gerekirken Pokemon: Let’s go Eevee’de bu sistem değişmiş. Bir pokemon yakalamak istediğimizde, ekranda beliren pokemona direkt olarak pokeball atmamız yeterli oluyor. Ancak her çıkan pokemonun yakalama zorluğu farklı. Bunun anlamamızı sağlayan şey ise zordan kolaya (kırmızı-sarı-yeşil) renklerde pokemonun etrafında beliren halkalar. Bir Pokemon bulduğunuzda, küçülen renkli dairelere doğru, Poke ball plus aksesuarını veya tek bir Joy-Con'u fiziksel olarak ileriye doğru sallamanız gerekli. Bu arada belirtmeden edemeyeceğim oyuna özel geliştirilen pokeball plus’ı kullanmak inanılmaz bir keyif veriyor. Topu elinize aldığınızda yarattığı hissiyat bir hayli etkileyici. Bir an kendinizi gerçek bir pokemon avcısı olarak hissedebilirsiniz. Pokeball plus’ı sadece pokemon yakalamak için değil üstünde yer alan analog sayesinde oyun içi kontrol için de kullanabilirsin. Pokeball plus ve oyuna birarada sahip olmak için Pokemon:Let’s Go+Pokeball plus’lı versiyonunu ya da sadece pokeball plus’ı da satın alabilirsiniz. Pokemonu yakalamak için ise temel nokta hedefi doğru tutturmak. Poketopunu ne kadar doğru fırlattığınız ile ilgili “excellent, nice” gibi çeşitli reaksiyonlar alıyorsunuz ve pokemonu yakalıyorsunuz. Ancak alışana kadar epey bir poketopunu harcayabilirsiniz, benden söylemesi. Bu arada yine de bazı güçlü pokemonları yakalamak için savaşmanız gerekebiliyor.