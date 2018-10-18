Pokemon GO, 4. nesil pokemonlara ev sahipliği yapacak!

2016 yılında kullanıma sunulan ve tüm dünyada büyük ilgiyle karşılanan Pokemon GO, artık cazibesini kaybetmiş durumda. Niantic ve Nintendo işbirliğiyle geliştirilen AR tabanlı oyun, ilk çıktığında büyük bir taleple karşılaşmıştı. Pek çok ülkede kullanımda olmamasına karşın, oyun severler bu oyunu bir şekilde telefonlarına indirerek oynamaya başlamışlardı.
Nitekim Türkiye’de Pokemon GO’nun yayınlanmadığı ülkeler arasında yer alıyordu. Aradan 2 seneden fazla zaman geçmiş olmasına karşın Niantic hala bu mobil oyunu Türkiye’de yasal olarak kullanıma sunmuş değil. Gerçi bu zamandan sonra kullanıma sunulsa da ilk zaman ki kadar talep görmeyeceği de gün gibi aşikar diyebiliriz.
Her ne kadar PokemonGO ülkemizde kullanıma sunulmamış olsa da oyunda 4. nesil pokemonlara geçilmiş durumda. Geçtiğimiz gün Niantic tarafından yapılan açıklamada oyuna 4. nesil pokemonlarnı eklenmeye başlandığı duyuruldu.
Yani 4. nesle ait tüm pokemonları yakalayabilmek için kıtalar arası yolculuk yapmanız gerekebilecek. Ya da banlanma riskini göze alarak legal olmayan yollardan pokemon avına çıkabilirsiniz. Tercih sizin.
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