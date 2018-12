Pokemon Let’s Go serisi için güncelleme geliyor!

Nintendo Switch için çıkışını gerçekleştiren ve ilk nesil oyunu konu alan Pokémon Let’s Go Pikachu ve Eevee oyunları büyük beğeni toplamıştı. Poke Ball Plus ile çok farklı bir deneyim sunan oyun, mobil cihazlardaki Pokémon GO ile entegre bir şekilde çalışması ile bizden tam not almayı başarmıştı.

Bugün ise Pokémon Let’s Go serisi için bir güncelleme haberi ortaya çıktı. Game Freak cephesinden gelen açıklamalara göre; 2019’un Ocak ayında Pokémon Let’s Go serisi güncellenecek. Ancak bu güncelleme, hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerini barındıracak.

Ayrıca Mystery Gift bölümünde yaşanan hediye Pokémon almada yaşanan sorunlar bu güncelleme ile tamamen çözülecek. Güncellemeler ile ilerleyen zamanlarda oyuna yeni Pokémon’ların eklenmeyeceğini belirtelim.

Güncelleme konusunda Nintendo‘yu tebrik etmek gerekiyor. Bu zamana kadar Wii, Wii U, 3DS ve Switch için geliştirdiği oyunlar bitmiş, hazır bir şekilde yayınlandı. Güncellemeler ile oyunlardaki sadece küçük hataları giderdiler. Umarız diğer firmalar Nintendo’yu örnek alır ve oyunlarını tam anlamıyla hazır olduğunda satışa sunar.

En iyi Cosplay çalışmaları!