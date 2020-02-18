Pokemon Masters güncellemesi yeni fırsatlar yaratıyor

Oyuna yeni eklenen güncelleme, Profesör Oak’ı oyuna daha çok dâhil edecek gibi görünüyor.

Yeni güncelleme ile birlikte Pokemon uzmanı, savaşta kullanacağı efsanevi bir Mew ile gelecek. 15 Mart’a kadar eğiticiyi tamamlayan kişiler karaktere sahip olabilecek. Bu yeni oyun, Profesör’ün Mew ile nasıl tanıştığını açıklayacak.

Sync Pair hikâyesi içerecek ve oyuna, ek içeriklerle birlikte Agatha gibi Oak’ın bazı arkadaşlarının da eklenmesi planlanıyor. Ayrıca Pokemon Red ve Blue, Oak’ı oyuncuların oyunun sonuna doğru karşılaşabileceği en güçlü düşmanlardan biri hâline getiriyor. Ayrıca kullanılmayan dosyalar da bu oyunun içinde yer alıyor. Profesör Oak; seviye 66 Tauros, seviye 67 Exeggutor, seviye 68 Arcaine ve seviye 70 Gyrados’a sahip olabilirdi ancak o savaşa dahil değil.

Bu oyuna 27 Şubat’a kadar her gün giriş yapanlar, toplamda 3.000 mücevhere ücretsiz bir şekilde sahip olabilir. Ayrıca oyuncuların oyuna her gün giriş yaparak elde edebileceği diğer şeyler arasında 10 Evolution Shard ve 3 Evolution Crystal gibi fırsatlar da yer alıyor.

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