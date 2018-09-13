Polatlı Belediyesi toplu temel atma ve açılış töreni

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi kundaklamak, haysiyet ve hassasiyetlerini kurcalamak için fırsat kollayan mihraklar unutmasınlar ki, ne verilecek ilimiz, ne teslim edilecek toprağımız ne de çizilecek sınırımız ne de vazgeçecek tek bir insanımız vardır. Bu vatan eşantiyon ürünü, teselli ikramiyesi, bağış, lütuf, ikram veya ihsan değildir." dedi.

Bahçeli, Polatlı Belediyesince 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu temel atma ve açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bahçeli, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Belediye Meclisi üyelerini hizmetlerinden dolayı tebrik etti.

Polatlı'nın devamlı geliştiğini, belediyenin de yorulmadan başarılı hizmetlerine devam ettiğini vurgulayan Bahçeli, temelini atıp açılışını yapacakları eserlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Polatlı'da olduklarını ifade eden Bahçeli, "Sakarya'nın sırtında şerefli Türk tarihi Sakarya'nın sırrında Türk talihi şanlı vakarıyla parlamaktadır. Polatlı buna müşahittir, şehitlere minnettardır, zalimlere mezardır; en şedit hıyanetlere, en seri cinayetlere, en şeni rezaletlere okunan meydanların hem kıyısı hem de karargahıdır. Artık Sakarya yüz üstü sürünmüyor, hamdolsun ayağa kalktı. Bir daha da düşürmeye hiçbir muhasımın, hiçbir müstevlinin gücü yetmeyecek, kudreti sökmeyecektir." diye konuştu.